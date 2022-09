Cham An der Zugerstrasse werden die Belagsschäden repariert Die Baudirektion des Kantons Zug führt an der Zugerstrasse in Cham dringende Reparaturarbeiten von Belagsschäden aus. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 12. September, und dauern bis voraussichtlich Mittwoch, 14. September.

Der Asphaltbelag an der Zugerstrasse im Bereich Knoten Knonauerstrasse bis Kreisel Bären ist stellenweise in einem schlechten Zustand. Um Folgeschäden zu vermeiden, müssen dringende Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Dies teilt die Baudirektion mit. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 12. September, und dauern bis Mittwoch, 14. September, jeweils von 19.30 Uhr bis 5 Uhr. Während dieser Zeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Verkehr wird einspurig geführt

Der Individualverkehr Fahrtrichtung Luzern/Sins wird mittels Verkehrsdienst im Einspurbetrieb an der Baustelle vorbeigeführt und in Fahrtrichtung Zug über die Seestrasse/Seehofstrasse umgeleitet. Die Umleitungsroute wird signalisiert.

Die Belagsschäden auf der Zugerstrasse in Cham werden repariert. Bild: PD

Der Schwerverkehr sowie der öffentliche Verkehr werden in beide Fahrtrichtungen mittels Verkehrsdienst im Einspurbetrieb an der Baustelle vorbeigeführt. Während der ganzen Bauzeit wird die Bushaltestelle «Gemeindehaus» von der Zugerland Verkehrsbetriebe AG normal bedient. Die Zu- und Wegfahrt zu den Liegenschaften an der Schmiedstrasse erfolgen über die Knonauerstrasse.

Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, sind Nachtarbeiten unabdingbar. Die Arbeiten führen unweigerlich zu Lärmimmissionen. Da die Reparaturarbeiten witterungsabhängig sind, können Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden. Bei schlechtem Wetter werden die Bauarbeiten auf die nächstfolgende Nacht (ausser Freitag und Wochenende) verschoben. Entsprechende Hinweise finden sie auf der Website www.zg.ch/baustellen. (haz)