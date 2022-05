China «Freiheit vor Freihandel»: Mitte-Präsident Pfister kritisiert Swissmem scharf – und will klären, wie die Schweiz mit autoritären Staaten umgeht

Eigentlich wollte die Schweiz das Freihandelsabkommen mit China schon vor Jahren aufdatieren. Doch seit 2018 stehen die Verhandlungen still. Mit dem Krieg in der Ukraine stellt sich nun umso mehr die Frage, wie – und ob überhaupt – die Schweiz künftig Handel mit autoritären Staaten betreiben will.