Leserbrief Das Gegenteil von Lebendigkeit «Unmut bei den Lehrerverbänden», Ausgabe vom 9. August

Wenn die LCH-Präsidentin Dagmar Rösler beklagt, dass Lehrpersonen ohne Ausbildung eingestellt würden, weil zurzeit Lehrerinnenmangel herrscht, sollte sie sich erst mal den LCH vornehmen. Es war ihr Verband, der zusammen mit der Politik, den sogenannten Bildungsökonomen in den Pädagogischen Hochschulen, den Erziehungswissenschaftlern, den obrigkeitshörigen Chefbeamten in den Bildungsdepartementen und den zu oft überforderten Schulleiterinnen den Beruf des Lehrers an die Wand fuhren.

Der von oben diktierte Messbarkeitswahn (siehe unter anderem Arbeitszeiterfassung und Lehrplan21) zerbröselte das gesamtheitlich pädagogische Wirken im Schulzimmer und füllte die entstehenden Lücken mit vor allem viel Administration. Das ist aber das Gegenteil von lebendigem Ermöglichen von Lernen und Erfahren für Kinder und Jugendliche.

Rudolf Beglinger, Allenwinden