Leserbrief Das Soziale nicht vergessen Gedanken zu den Wahlen im Kanton Zug am 2. Oktober

Wir sind und werden im Sozialbereich mehr denn je gefordert sein: unser Gemeinwohl, ein kostbares Gut, sprich Lebensqualität. In wenigen Wochen stehen im Kanton Zug Gesamterneuerungswahlen an: Die Weichen für unser Miteinander und unseren Gemeinsinn werden für die nächsten vier Jahre gestellt. Chancengleichheit ist der Grundstein für eine liberale Familien- und Gesellschaftspolitik.

Fortschrittliche, flexible Arbeitsmodelle fördern, die Arbeitsmarktsituation für Mamis zu verbessern und dem Wunsch nach Teilzeitarbeit für Männer gerecht zu werden: Dafür müssen regulatorische Hürden eliminiert werden und die Unternehmen gewillt sein, flexible und vielseitige Arbeitsbedingungen zu schaffen. So entgegnen wir dem drastischen Fach-kräftemangel und bleiben interessant für all unsere wertvollen, in der Schweiz ausgebildeten Fachkräfte.

Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die Freiheit zur Wahl eines individuell passenden Familienmodells zulassen und die damit verbundene Kinderbetreuung sicherstellen. Koordinierte Stundenpläne, Jobsharing, Homeoffice, nicht zuletzt auch Betreuungsgutscheine bieten dort Unterstützung, wo Eltern sie brauchen. Die Umwandlung des Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs in eine Elternzeit ist eine weitere Möglichkeit dafür.

Im Sinne der Eigenverantwortung sollen private Lösungen gefördert und nicht benachteiligt werden. Ehrenamtliches Engagement für unsere Gemeinschaft, sei es in Politik, Vereinen, im Familien- oder Freundeskreis, für Nachbarn oder aber auch unsere betagten Mitmenschen – unsere gelebte Solidarität hat unser Land stark gemacht. Die Freiwilligenarbeit und die Miliztätigkeit prägen das Erfolgsmodell der Schweiz und sind wegweisend für unsere Zukunft, unsere Kinder und Jugendlichen.

Es gilt, auf der Basis liberaler Grundsätze, innovative Ideen und Lösungen für eine zukunftsgerichtete Familien- und Gesellschaftspolitik zu realisieren und umzusetzen. Tragen wir Sorge zu unserer geschätzten Lebensqualität.

Simone Wigger, Gemeinderatskandidatin FDP Risch, Rotkreuz