Leserbrief Demokratie braucht die laute, fordernde Opposition Zu den eidgenössischen Wahlen im Oktober

Bei den Nationalratswahlen beteiligen sich gleich mehrere Formationen aus dem Lager der Corona-Skeptiker. In den Kantonen Bern und Zürich einigten sich die Gruppierungen «Aufrecht Schweiz» und «Mass-Voll» mit der EDU und den Schweizer Demokraten auf eine gemeinsame Liste. In diesen bevölkerungsreichen Kantonen hat solch eine Listenverbindung durchaus Chancen, die Wahl zu schaffen.

Schon jetzt erfüllt dieses Wahlbündnis die Voraussetzung, um namentlich der Berner SVP einige Stimmen abzujagen, fährt doch diese einen eher gemässigt konservativen Kurs. Für die SVP könnte hier bei allfälligen Wahlerfolgen eine ernsthafte Konkurrenz entstehen. Inwieweit sich daraus jedoch eine Partei entwickeln wird, hängt wesentlich vom Willen der einzelnen Protagonisten ab, ein solches Experiment auch zu wagen. Die programmatische Bandbreite einer neuen Partei rechts der SVP ist denn auch äusserst eng abgesteckt.

Erstmals seit den 1990er-Jahren aber könnte damit wieder eine ambitionierte politische Kraft rechts der Volkspartei ins Rennen um Sitze und Mandate steigen. Eine lebendige Demokratie braucht die laute, fordernde Opposition, ansonsten verliert sie an Attraktivität. Nützliche Impulse für Neues kamen oft auch von den politischen Rändern und nicht von der angepassten Mitte.

Otto Rölli junior, Menzingen