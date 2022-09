Leserbrief Der Abbau von Leistungen bringt weder Vorteile noch Einsparungen mit sich Zur überarbeiteten Spitalliste des Kantons Zug

Grundsätzliches: Es ist nicht ersichtlich und unverständlich, warum eine eingespielte und bewährte Situation trotz steigender Zahlen (Notfall et cetera) ohne Grund geändert und verschlechtert beziehungsweise verschlimmbessert werden soll, obwohl man gerade kürzlich (Covid-19) auf gute Dienste und Kooperation angewiesen war.

Eigene und Dritt-Erfahrungen: Ich war selber schon um die schnellen, fachkundigen und kundenfreundlichen Dienste in Cham dankbar (hätte es nie nach Baar geschafft). Auch sind mir Fälle bekannt, wo der kurze Weg und die schnelle Behandlung in Cham vermutlich lebensrettend waren.

Rechtliche, formelle und staatspolitische Aspekte: Die Eingabefrist für Spitallisten (2. Januar 2023) wurde am 8. Juli 2022 im Amtsblatt ausgeschrieben. Bereits zuvor tat die Gesundheitsdirektion ihre Absicht kund, die Notfallstelle der Andreas-Klinik einzuschränken et cetera. Das ist kaum ein Zeichen für spätere Unvoreingenommenheit und objektive Beurteilung. Stossend ist auch der Interessenkonflikt, indem die Regierung ihr «eigenes» Spital sowie die Wohnsitzgemeinde beliebig bevorzugen und (bedenklicher) die missliebige Konkurrenz schwächen kann. Die nicht eben ausgewogene Konstitution der «Baar-lastigen» Regierung ist in diesem Zusammenhang nicht besonders glücklich, indem die nicht vertretenen Wachstumsregionen Berg und Ennetsee keine Stimme haben und gerade recht für die Übernahme unerfreulicher Dinge (Kies, Abfall, Flüchtlingscontainer et cetera) sind.

Auslastung: Die Politik der Gesundheitsdirektion ist weder fair noch logisch und ein Widerspruch in sich: Gerade in Notfällen ist der kürzeste und schnellste Weg entscheidend beziehungsweise sogar lebensrettend (als vornehmste Staatsaufgabe). Zudem ist bekannt, dass die Notfallstelle des Kantonsspitals oftmals überlastet und am Anschlag wie auch telefonisch stundenlang kaum erreichbar ist. Die Sanitätsdirektion tut also ihrem eigenen Spital – dessen Qualität und Schwerpunktfunktion unbestritten ist und erhalten bleiben soll – wie auch der Bevölkerung mit ihrem Vorhaben keinen guten Dienst.

Monopol/Wettbewerb: Es erstaunt, dass eine vermeintlich bürgerliche Regierung den Spitalbetrieb monopolisieren und den Wettbewerb zumindest einschränken will. Der Abbau von Leistungen bringt weder Vorteile noch Einsparungen, im Gegenteil.

Zusammenfassend hat es Gemeinde- und Kantonsrat Drin Alaj auf den Punkt gebracht: eine ungesunde Gesundheitspolitik. Haben wir Ennetseer nicht Besseres verdient?

Rudolf Kleiner, Cham