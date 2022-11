Leserbrief Der FC Ägeri soll aus dem Zentrum wegziehen Gedanken zur Entwicklung von Unterägeri

Der Kanton Zug und insbesondere das Ägerital sind unbestritten attraktiv. Immer mehr Menschen möchten hier leben. Folglich ist die Nachfrage nach Wohnraum extrem hoch. Neue Wohnungen sind jedoch rar und entsprechend tief ist die Leerstandsquote. Diese tiefe Quote treibt letztlich die Preise in die Höhe. Für Familien mit tiefem oder mittlerem Einkommen wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung im Kanton respektive im Ägerital zu finden.

Was macht nun konkret der Gemeinderat in Unterägeri? Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember werden die Sanierung und Erweiterung des Rasenspielfeldes Chruzelen und ein Baukredit für den Ersatz des Klubhauses des FC Ägeri beantragt. Mitten im Dorf soll weiterhin Fussball gespielt werden, statt für die Bevölkerung den nötigen Wohnraum zu schaffen.

Seit meiner Kindheit heisst es, dass Sport, Spiel und Spass im Boden stattfinden. Das Schützenhaus steht seit 1924 im Boden. Der Skilift Nollen ist seit 1971 in Betrieb. Die Tennisplätze wurden 1983 vom Birkenwäldli in den Boden verlegt.

Nun wäre es doch an der Zeit, dass der FC Ägeri ebenfalls den Weg in den Boden findet. Platz für zwei oder drei Fussballplätze mit einer 400-Meter-Bahn für Leichtathletik sowie ein Klubhaus mit grosszügigem Fitnessraum, Sauna und Whirlpool wäre ausreichend vorhanden. Ein Seilpark und ein moderner Kinderspielplatz würden dem Boden ebenfalls guttun. Letztlich wäre der Boden auch für «Ägeri on Ice» geeignet, da mit einer entsprechenden Anlage die jährlichen Auf- und Abbauarbeiten im Birkenwäldli entfallen. Ein attraktiver Boden im Sommer wie im Winter.

Im Dorfzentrum wohnen und im Boden Sport, Spiel und Spass. Eine Chance für Unterägeri, die wir jetzt ergreifen sollten.

Oliver Heiler, Unterägeri