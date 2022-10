Leserbrief Der Letzte möchte der Erste sein «Die Bürgerlichen bündeln ihre Kräfte», Ausgabe vom 11. Oktober

Zur Erinnerung: Bei den Stadtratswahlen vom 2. Oktober rangierte Urs Raschle (Mitte) mit 5189 Simmen auf dem ersten Rang, André Wicki (SVP) erhielt als Fünfter und damit Letzter 3941 Stimmen. Was läge da näher, als dass der Erste auch für das Stadtpräsidentenamt kandidiert. Doch zu meinem Erstaunen, und gewiss zum Erstaunen vieler anderer, ist dies nicht der Fall. Urs Raschle verzichtet auf seinen Traum.

Zwar ist in der Bibel (unter anderem bei Matthäus 19,20) tatsächlich von den Letzen und Ersten die Reden, doch hat diese hier – zugegebenermassen – etwas unfromme Analogie mit dem Stichentscheid im zweiten Wahlgang vom 27. November zwischen André Wicki und Barbara Gysel, welche am 2. Oktober als Stadtpräsidiumskandidatin am meisten Stimmen erhielt, nichts, aber auch gar nichts zu tun.

Denn tatsächlich ist SP-Kandidatin auch aufgrund ihrer Ausbildung und gegenwärtigen Tätigkeiten (bekanntlich kümmerte sich ihr Vorgänger nicht zuletzt auch um kulturelle Fragen) die idealere Nachfolgerin von Karl Kobelt. Dass sie der SP angehört, ist absolut kein Nachteil, sowohl ihre Parteikollegen Othmar Romer als auch Dolfi Müller standen der Stadt mit ihrem integrativen Wirken sehr gut an.

Urs Diethelm, Zug