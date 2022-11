Leserbrief Der Verlust der Lesebühne schmerzt «Lesebühne muss endgültig schliessen», Ausgabe vom 18. Oktober

Es gibt Momente, da ist klar, jetzt geschieht etwas, was nicht mehr rückgängig zu machen ist, was etwas zerstört mit weitreichenden Konsequenzen – und viele wissen es gar nicht! So geschehen mit der angekündigten Schliessung der Lesebühne Satz&Pfeffer im Oswalds Eleven in der Zuger Altstadt aufgrund fehlender Mittel des Kulturdepartementes.

Klar, ich bin ein Fan seit Jahren, weil mich beeindruckt, was Judith Stadlin und Michael van Orsouw seit vielen Jahren auf die kleine Bühne bringen. Es ist Kleinkunst vom Feinsten mit bekannten Künstlern aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Ausland, aktuelle Texte, Comedy, Satire – eben, es geht zur Sache – und darauf könnte Zug stolz sein, gerade als Stadt und Kanton, die ihre Vielfalt, Internationalität mit gleichzeitiger Bodenhaftung vertreten, denn all das repräsentiert die Lesebühne – also, sie sollte es uns wert sein!

Heike Tomalak, Oberwil