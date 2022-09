Leserbrief Die Flexibilisierung des Rentenalters ist der richtige Weg Zur eidgenössischen Vorlage vom 25. September

Die Gleichstellungsfrage beherrscht die Diskussion um die kommende AHV-Abstimmung. Dies, obwohl in der AHV die Geschlechtergleichheit erreicht ist beziehungsweise mit der Angleichung des Rentenalters auf 65 erreicht wird. In den Hintergrund gedrängt werden wichtige Fortschritte der Reform wie die Flexibilisierung. Was ist damit gemeint? Mit der steigenden Lebenserwartung nehmen oft auch die Fähigkeit und der Wille zu, länger als bis 65 zu arbeiten. Ich weiss, dass das nicht für alle gilt, aber es braucht Angebote für solche, die das wollen.

Mit 65 Jahren von einem Tag auf den anderen nicht mehr erwerbstätig sein, kann ich mir nicht vorstellen. Es darf dann aber gerne ein reduziertes Pensum sein. Die Reform würde mir erlauben, weiterzuarbeiten, aber mein Pensum zu reduzieren. Der absolute Schnitt mit dem Pensionierungsalter 65 stammt aus einer vergangenen Zeit. Heute sind flexiblere Modelle gefragt, die den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten Rechnung tragen. Das können wir nun ermöglichen.

Auch der Arbeitsmarkt ist angewiesen auf Leute mit Erfahrung. Wenn man diese ohne Rücksicht auf deren Leistungsfähigkeit und -willen einfach mit 65 Jahren in Rente schickt, vergeudet man Fachkräfte und Talente. Dies werden auch Arbeitgeber je länger je mehr einsehen. Ein schrittweises Aussteigen aus der Erwerbstätigkeit kann deshalb zu Win-win-Lösungen führen. Auch deshalb stimme ich am 25. September zweimal ja zur AHV.

Matthias Michel, Ständerat, FDP, Oberwil