Die kulturelle Vielfalt lebt! Zum Abstimmungsresultat bezüglich «Lex Netflix»

Die Schweizer Filmlandschaft kann nun noch mehr und weiter strahlen. Als Kulturmanagerin stimmt es mich sehr froh, dass das Filmgesetz von der Zuger Stimmbevölkerung mit 52 Prozent angenommen worden ist – den Hochrechnungen zufolge hat sich das nicht direkt abgezeichnet.

Mit der Zustimmung wird zukünftig ein Teil des Geldes, welches die kaufkräftigen Schweizerinnen und Schweizer in internationale Streamingplattformen investieren, nicht nur ins Ausland, sondern auch zurück in die Schweizer Filmproduktion fliessen – und dies ohne jegliche Steuergelder. Die kulturelle Vielfalt lebt! Das wird auch dem Zentralschweizer Filmschaffen zugutekommen. Ist es nicht schön, wenn die meist englischnamigen Streamingplattformen auch einen Hauch Schweiz erhalten und so durch den öffentlichen Zugang auch anderen kulturell eröffnet wird?

Nebst dem kulturellen Mehrwert kann es auch wirtschaftlich interessant sein. Filmproduktionen sind grundsätzlich kostspielig. Stehen mehr Mittel zur Verfügung, profitieren beruflich nebst Regisseurinnen und Schauspielern auch Kamerapersonen, Cutterinnen oder Übersetzer, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich freue mich jedenfalls über das starke Signal der Zuger Bevölkerung: Es ist ein Bekenntnis für die Kultur und das Schweizer Filmschaffen in seiner ganzen Vielfalt! Allen ein grosses Merci fürs Abstimmen.