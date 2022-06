Leserbrief Die Prüfungsvorbereitungsindustrie freut’s! «Gymnasialquote: Regierung zieht Bremse», Ausgabe vom 1. Juni

Einmal mehr hat der Kanton Zug ein Luxusproblem: Nach Lesart des SVP-Bildungsdirektors Stephan Schleiss schaffen zu viele Kinder den Übertritt von der Primarschule in das Langzeitgymnasium. Wie viele genau «zu viele» sind, wird nicht ausgeführt, denn dann würde man sich dem Vorwurf eines willkürlichen Numerus Clausus aussetzen, der nur den xx-besten Schülerinnen und Schülern den Zugang erlauben würde.

Es wäre spannend zu hören, was die Primarlehr­personen zu diesem Luxusproblem zu sagen haben. Implizit wird ihnen die Fähigkeit abgesprochen, eine korrekte Einschätzung abzugeben, welche Kinder über die intellektuellen, motivationalen und sozialen Kompetenzen verfügen, die für ein erfolgreiches Bestehen der gymnasialen Ausbildung nötig sind.

Es wird ihnen unterstellt, dass sie dem Druck übermotivierter Eltern nicht gewachsen sind und gegen besseres Wissen und professionelle Einschätzung einen Übertritt befürworten. Wäre ich eine Zuger Primarlehrperson, würde ich mir das nicht unwidersprochen bieten lassen.

Für eine vermeintliche Lösung schaut man beim Kanton Zug auf den grossen Nachbarn Zürich und seine seit langem etablierte und auch immer wieder hinterfragte Gymi-Aufnahmeprüfung. Sie soll den Zustrom ans Gymnasium unter Kontrolle bringen. Die Zürcher Prüfungsvorbereitungsindustrie wird’s freuen, und sie sind sicher schon auf der Suche nach Schulungsräumen und Personal in Zug, um die garantierte Nachfrage an Prüfungsvorbereitungskursen, Coachingseminaren et cetera bedienen zu können.

Weniger freuen wird es diejenigen Zuger Eltern, welche nicht ein paar tausend Franken auf der hohen Kante haben, um ihren Sprösslingen die Prüfungsvorbereitungskurse zu finanzieren. Und gar nicht freuen wird es die Chancen­gerechtigkeit, wenn in Zukunft der Übertritt ins Zuger Langzeitgymnasium nicht nur, aber auch von der Finanzkraft der Eltern abhängig ist.

Jedes Selektionsverfahren ist periodisch und kritisch zu hinterfragen: Schafft es das Verfahren, dass möglichst alle Jugendliche den für sie geeigneten Ausbildungsweg beschreiten – im Wissen, dass es immer Fehlentscheide geben wird?

Bevor in Zug ein aufwendiges, teures und potenziell ungerechtes Verfahren eingeführt wird, dessen Aufwand in keinem Verhältnis zum nicht garantierten Ertrag steht, müssen die abgebenden Primarschulen und die aufnehmenden Gymnasien in einem Dialog auf Augenhöhe versuchen, das bestehende Aufnahmeverfahren zu optimieren.

Ein Verfahren, das sich im Kanton Luzern in den letzten Jahrzehnten bestens bewährt hat. Ein Verfahren, das der Nidwaldner SVP-Bildungsdirektor Res Schmid 2011 verteidigt hatte, weil sich der Verzicht auf eine Aufnahmeprüfung für Schule, Schulkinder und Eltern beruhigend auf die 6. Klasse der Primarschule ausgewirkt habe.

Markus Elsener, Präsident Verband Luzerner Mittelschullehrerinnen und -lehrer