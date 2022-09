Leserbriefe Die Umverteilungsdebatte könnte ein Scheitern provozieren Leserbrief «Eine ausgewogene OECD-Reform ist im Interesse des Kantons Zug», Ausgabe vom 22. September

Die Schweizer Bundesverfassung regelt, wann und wo der Bund Steuern erheben darf. Bei der Gewinnsteuer ist der verfassungsmässig maximal zulässige Bundessteuersatz 8,5 Prozent. Bei der letzten Steuerreform im Jahr 2020 haben alle Kantone ihre Gewinnsteuersätze reduziert (d.h. auf Steuereinnahmen verzichtet), um die Gewinnbesteuerung als einen wichtigen Standortfaktor attraktiv zu halten. Der Bund behielt aber seinen maximal zulässigen Steuersatz von 8,5 Prozent bei und überliess es somit den Kantonen, eine drohende Abwanderung zu verhindern. Seither ist die kombinierte Steuerbelastung von Bund und Kanton in vielen Kantonen unter 15 Prozent.

Die OECD-Mindeststeuer will nun eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent durchsetzen. Die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer würde zu keinen Zusatzerträgen führen, wenn alle Kantone eine Gesamtsteuerbelastung über 15 Prozent hätten. Oder in anderen Worten: Es gibt nur Zusatzerträge, wenn Kantone in der Vergangenheit auf Gewinnsteuern verzichtet haben und darum der Gesamtsteuersatz heute unter 15 Prozent ist.

Systematisch betrachtet sind die Zusatzerträge also Kantons- und keine Bundessteuern. Die Botschaft hält hierzu auf Seite 30 lapidar fest, die OECD-Zusatzsteuer sei für die Zwecke der Übergangsbestimmungen als Bundessteuer ausgestaltet worden und es sei dem späteren Bundesgesetzgeber überlassen, ob er die Steuer als Bundes- oder Kantonssteuer ausgestalten wolle.

AUCH INTERESSANT

In der Vernehmlassungsvorlage wurde vom Bundesrat richtig festgehalten, dass 100 Prozent der Zusatzerträge an die Kantone gehen sollte. Das ist systematisch korrekt. Die Zusatzerträge gehören ausschliesslich den Kantonen, in denen tief besteuerte Gesellschaften domiziliert sind. Nach langem politischen Ringen sieht nun die Botschaft vor, 25 Prozent der Zusatzerträge dem Bund zuzuweisen und es steht der Vorschlag im Raum, die Zuweisung auf 50 Prozent zu erhöhen. Mit der Zuweisung von 25 Prozent der Zusatzerträge wird der Bund zukünftig mehr als 8,5 Prozent Gewinnsteuer erheben. Die Zuweisung kommt zudem faktisch einer materiellen Teilharmonisierung der Gewinnsteuern gleich. Es ist zu hoffen, dass der Bundesgesetzgeber diesen Fehler beheben wird respektive zumindest die systemfalsche Zuweisung von 25 Prozent an den Bund nicht noch zusätzlich erhöhen wird.

Die OECD-Zusatzerträge der Kantone sind relevant für den Finanzausgleich. Das heisst, die ressourcenschwachen Kantone partizipieren auch an diesen Zusatzerträgen.

Wollen sich Politiker solidarisch mit dem Bund zeigen und vorschlagen, Einnahmen der Kantone auf den Bund zu übertragen, müsste sichergestellt werden, dass alle Kantone gleichermassen oder kausal beitragen. Bei der Zuweisung der OECD-Zusatzerträge an den Bund wäre das nicht gewährleistet.

Die OECD-Mindeststeuer wird die kantonalen Steuerbehörden und die Wirtschaft administrativ zusätzlich belasten. Das heutige System der kantonalen Tarifhoheit kombiniert mit dem Finanzausgleich sollte nicht mit zusätzlichen Umverteilungswünschen überfordert werden. Es ist eine möglichst systemneutrale Umsetzung der OECD-Mindeststeuer anzustreben.

Die OECD-Reform will eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent für grosse Unternehmen durchsetzen. Das Scheitern dieses Vorhabens vor dem Schweizer Volk ist eher unwahrscheinlich. Die zusätzliche, von der OECD unabhängige innerschweizerische Umverteilungsdebatte kann aber ein Scheitern provozieren.

Andreas Müller, dipl. Steuerexperte, Zug

Im Kanton Zug aber auch in Bundesbern ist eine hitzige Debatte über die Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung entflammt. Die Einnahmen aus der vom Bundesrat vorgeschlagenen Ergänzungssteuer sollen so aufgeteilt werden, dass ein Viertel ab Einführung im Jahr 2024 an den Bund gehen, drei Viertel sollen den Kantonen zur Verfügung stehen. Zuger Mitte-links-Politiker führen nun zahlreiche Argumente für einen höheren Bundesanteil ins Feld. Dieses politische Lager scheint dabei davon auszugehen, dass die im Kanton Zug ansässigen Unternehmen mit der Einführung der OECD-Steuer keine Verhaltensanpassungen vornehmen. Geht man allerdings davon aus, dass diese Unternehmen nicht tatenlos bleiben und ihr Verhalten anpassen, dann sind für den Kanton Zug rasch Mindereinnahmen in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags zu erwarten.

Berücksichtigt man zudem noch die Wirkungen des Finanzausgleichs, reduzieren sich automatisch die Mehreinnahmen aus der Ergänzungssteuer für den Kanton Zug aufgrund des Ressourcenausgleichs. Schliesslich ist der Bund in den letzten Jahrzehnten der grösste Profiteur des Steuerwettbewerbs und folglich darf der Kanton Zug auf keinen Fall mehr als ein Viertel der neuen Ergänzungssteuer nach Bern abliefern.

Oliver Heiler, Unterägeri