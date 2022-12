Leserbrief Die Zuger Erfolgsgeschichte weiterschreiben Abschiedsworte eines abtretenden Kantonsrats

Unzählige politische Geschäfte, die Arbeit in verschiedenen kantonalen und kommunalen Kommissionen und natürlich das Politisieren in der SVP-Ortspartei in Oberägeri: Die letzten sechs Jahre waren intensiv und für mich als Mensch und als Politiker unheimlich lehrreich und inte­ressant. Nun aber ist es an der Zeit, für jüngere Volksvertreter Platz zu machen.

Für Politikerinnen und Politiker, die den Kanton Zug genau wie ich im Herzen tragen und das starke wirtschaftliche Fundament weiter ausbauen möchten. Schliesslich ist unser Kanton erst durch seine unvergleichliche Wirtschaftskraft zu dem geworden, was er heute ist: ein traumhaftes Zusammenspiel von Tradition und Moderne. Und genau darauf sollten wir alle uns immer und immer wieder besinnen, anstatt das hart verdiente Geld unserer Bürgerinnen und Bürger für schräge, links-politische Ideologien und selbstverwirklichende, pseudo-soziale Ideen auszugeben.

Als Vertreter der Volkspartei schmerzt es, regelmässig mitanzusehen, wie selbst sogenannt bürgerliche Kräfte auf allen politischen Ebenen immer wieder vergessen, dass ihr Publikum in Gottesnamen keine Greta-Thunberg-Teenager sind. Vielmehr sind es die zahlreichen hart arbeitenden Menschen im Zuger Mittelstand, findige Unternehmer sowie Vertreterinnen und Vertreter von wirtschaftlich bedeutenden Grossunternehmen in der Kolinstadt.

Umso mehr braucht es in Zukunft deshalb umsichtige, starke Persönlichkeiten, wie beispielsweise unseren geschätzten Finanzdirektor Heinz Tännler. Persönlichkeiten, welche mit unserem politischen Erbe sorgsam umgehen und eine klare Zukunftsvision verfolgen.

Als abtretender Kantonsrat freue ich mich darauf, das Geschehen in Zukunft etwas stärker von der Seitenlinie aus zu beobachten. Es bleibt mir, meinen Polit-Kolleginnen und -Kollegen und ganz besonders der Oberägerer Bevölkerung für das Vertrauen der letzten Jahre zu danken und dem wunderbaren Kanton Zug von Herzen alles Gute zu wünschen. «Zug, machs witerhin guät!»

René Kryenbühl, Kantonsrat SVP, Oberägeri