Dieser Plan führt in die Sackgasse «Andreas-Klinik kämpft um ihre Existenz» sowie verschiedene Leserbriefe Ausgabe vom 23. Juni

Gut überlegt hat die Zuger Stimmbevölkerung bereits einmal Ja zu zwei Akutspitälern im Kanton gesagt. Schon damals war klar, dass die beiden Zuger Spitäler nahe beieinanderliegen. Das tut aber nichts zur Sache. Viel wichtiger ist, dass es in der Grund- und Notfallversorgung eine innerkantonale Ausweich- und Wahlmöglichkeit gibt. Das zeigte gerade auch wieder die Pandemie.

Die Andreas-Klinik und das Zuger Kantonsspital haben sehr gut zusammengearbeitet und konnten gerade auch dank der Flexibilität von zwei Institutionen die Versorgung zu jederzeit hochstehend garantieren. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung wächst und älter wird. Die Nachfrage nach Spitalleistungen steigt.

Warum der Kanton nun mit einem Plan aufwartet, welcher die Andreas-Klinik in eine Sackgasse führt und langfristig sogar das Aus bedeuten könnte, ist unverständlich. Die Gesundheitsdirektion verneint diese Absichten zwar.

Tatsache ist aber, dass Patienten bei akuten Problemen nicht mehr in der Andreas-Klinik behandelt werden könnten, obwohl die nötigen Spezialisten vorhanden sind und die Krankheitsgeschichte vor Ort bekannt ist.

Der Anspruch an ein Spital muss sein, dass es gerade in schwierigen Notfallsituationen für ihre Patientinnen und Patienten da ist. Niemand will eine Schönwetterklinik. Die Patientinnen und Patienten der Andreas-Klinik haben es besser verdient. Die Gesundheitsdirektion muss sich von ihrer Konzentrationsidee wieder verabschieden und die bewährte Versorgung sicherstellen.