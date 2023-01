Leserbrief Dieses Verhalten erinnert an Friedrich Dürrenmatt Zu den Covid-19-Massnahmen und der Rolle des neuen Bundespräsidenten.

Was ist die wichtigste Währung der Welt? Der Dollar? Der Renminbi? Der Franken?

Weder noch! Die wichtigste Währung der Welt ist Vertrauen. Ohne Vertrauen würde unsere Welt im Chaos versinken. Man hat derzeit tatsächlich guten Grund zu denken, dass sie das bereits tut. Es wurde in den vergangenen Jahren sehr schnell, sehr viel Vertrauen verspielt, im Grossen wie im Kleinen, global und lokal.

Beispielsweise hatte Innenminister Alain Berset im April 2021 gesagt, dass wenn im Sommer 2021 alle Impfwilligen geimpft sind, keine starken gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen mehr zu rechtfertigen sind. Die verbleibenden Massnahmen (Zugangs- und Kapazitätsbeschränkungen) sollten schrittweise aufgehoben werden. An dieser Strategie werde auch dann festgehalten, wenn die Impfbereitschaft der Bevölkerung entgegen der Erwartung tief bleibt. Stattdessen führte er am 13. September 2021 die Zertifikatspflicht ein. Vier Wochen vor der Abstimmung über das Covid-19-Gesetz am 28. November 2021 sagte Berset, mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist. Seine eigene Chefbeamtin Virginie Masserey hatte in ihrer Funktion als Leiterin der Sektion Impfkontrolle im Bundesamt für Gesundheit (BAG) bereits am 3. August 2021 öffentlich bestätigt, dass die mRNA-Injektion keine Schutzwirkung hat: «Covid-19-Geimpfte können das Coronavirus genauso häufig verbreiten wie Ungeimpfte», sagte sie. Frau Masserey gab 14 Tage nach Bersets Aussage ihren Rücktritt bekannt.

Die Pfizer-Managerin Janine Small bestätigte am 10. Oktober 2022 bei einem Hearing vor dem EU-Parlament (schmunzelnd), dass es zum Zeitpunkt der Zulassung des Covid-19-Vakzins keinerlei Nachweis gab, dass die mRNA-Injektion das Virus an seiner Verbreitung hinderte, noch dass es vorgängig getestet worden wäre. Dafür habe die Zeit gefehlt.

Trotzdem war es Gastronomiebetrieben – polizeilich genötigt – noch bis am 17. Februar 2022 verboten, Gäste zu bedienen, die ihre tadellose Gesundheit nicht mit Bersets nutzlosem Zertifikat «beweisen» konnten. Sie durften ohne Zertifikat nicht auch nur eine Minute in meinem Café sitzen (vor unserem Café hält viertelstündlich der Bus, in den sich jeweils ohne Schutzkonzept Dutzende Menschen ohne Zertifikat zwängten, um Schulter an Schulter sitzend und stehend in die 30 Minuten entfernte Stadt Zug zu fahren).

Weil ich nie von einem Gast ein diskriminierendes, verfassungswidriges, schikanierendes Zertifikat verlangt habe, soll ich nun wie Josef K. in Franz Kafkas Roman «Der Prozess» vor Gericht und Innenminister Berset wird Bundespräsident, obwohl er offenbar die Unwahrheit sagte, ja unser aller Gesundheit wissentlich gefährdet hat. Parlament, Medien, Justiz und Gewerbeverbände? Die benehmen sich wie die berühmten drei Affen (nichts sehen, nichts hören, nichts sagen). Das Schweigen ist ohrenbetäubend. Ja, es gilt die Unschuldsvermutung. Auch für die Wirte der Walliserkanne in Zermatt! Vertrauen kann man geschenkt bekommen oder man kann es sich verdienen, indem man ehrlich, verbindlich und authentisch ist. Hat man es einmal verspielt, ist es nur sehr schwer zurückzuerhalten.

Erinnern Sie sich, wegen welcher (vergleichsweise) Lappalie die erste Frau im Bundesrat Elisabeth Kopp noch zurücktreten musste? Berset beschädigt das Amt und die Institution, die er repräsentiert. Die folgerichtige Strafanzeige Pascal Najadis gegen Alain Berset birgt Potenzial für ein neues Kapitel in Dürrenmatts letztem Roman «Achterloo»; die Welt als Irrenhaus.

Thomas Brändle, Unterägeri