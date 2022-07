Leserbrief Ein böses Erwachen droht Gedanken zur Welt

Bestürzt vernehme ich, dass das Traktor-Pulling in Knutwil bewilligt wird. Wieso darf sich jemand Bauer nennen, wenn er argumentiert, die Wiese ist nachher wieder grün wie bisher? Die riesige feinstaubgeschwängerte Wolke wird weit weg verfrachtet. Warum verlangt die Politik nicht per Notrecht und Gesetz, dass der Auspuff voll und ganz in die Führerkabine geleitet werden muss, damit der Verursacher selbst in den Genuss vom feinen Giftmix kommt? Diese Brennstoffverschwendung ist mitschuldig, dass die Versorgungssicherheit untergraben wird. Wenn nicht sofort die Notbremse gezogen wird und das Eisfeld beim EVZ wie auch die Schneekanonen verboten werden, so folgt das böse Erwachen. Ich wüsste nur zu gerne, was die sinnlose Show der Patrouille Suisse beim Zuger Seefest gebracht hat.

Tony Stocklin, Steinhausen