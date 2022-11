Leserbrief Ein Fussballplatz – unsere «Chruzelen» Leserbrief «Der FC Ägeri soll aus dem Zentrum wegziehen», Ausgabe vom 23. November

Fast ist hier das römische Sprichwort «nomen est omen» zielführend. «Chruzelen» bedeutet nämlich nach dem Ortsnamenbuch eine Stelle mit einem baufälligen Gebäude. Das Klubhaus des FC Ägeri ist in die Jahre gekommen, was kaum jemand nach fast 50Jahren bestreitet. Der Standort in unmittelbarer Nähe des Dorfes bot immer wieder Diskussionsstoff. So hat die Gemeinde Unterägeri schon Ende der 1970er- oder Anfang der 1980er-Jahre geplant, im Gebiet Boden so etwas wie ein Sportzentrum zu errichten. Es liefen erste Abklärungen, welche dann zeigten, dass es zu viele Probleme gibt mit den Grundbesitzern und den Pächtern des guten Landwirtschaftslandes.

Heute sieht das nicht anders aus. Die Korporation möchte das Land im Boden für die Bauernschaft freihalten, und die Bauern selbst sind nicht gewillt, den Boden für den Sport herzugeben. Zudem gehört das Land im Boden zur kantonalen Fruchtfolgefläche. Das heisst, dass beim Bau für einen Fussballplatz oder andere Sportarten gleichwertiger Ersatz angeboten werden muss. Das kann man im Ägerital kaum lösen. Nur vom Nollenlift an aufwärts ist eine Sportzone ausgeschieden. Zudem lägen die Sportanlagen in der Peripherie, müssten also noch mehr mit motorisierten Transportmitteln aufgesucht werden.

Der Fussballclub Ägeri hat seit den 1990er-Jahren schon verschiedene Varianten geprüft, um einen neuen Rasenplatz mit Klubhaus zu bauen. In Betracht kamen Flächen beim Schönenbüel westwärts, neben dem Rankhof etwas südwestlich versetzt und trotz allem der «Boden». Alle diese Möglichkeiten kamen nicht in Frage, weil unter anderem die Bauern ihrem Erwerb weiterhin nachgehen wollen, was ich auch begreife. Zudem bedeutete das Projekt «Boden» eine lange Planungszeit von nicht nur ein paar Jahren – der Fussballklub ist aber schon jetzt in Not.

Nun blieb bei der Suche zusammen mit der Gemeinde nur noch die Variante «Chruzelen» übrig. Gemeinsam suchte man nach Lösungen, um hier in Dorfnähe weiterhin Fussball spielen zu können. Das hat auch den Vorteil, dass neben dem Dorfkern ein paar Flächen bautenfrei bleiben und so dorfplanerisch durchaus modern, weil aufgelockert durch die Fussballplätze, daherkommt.

Natürlich fördert das auch hier den motorisierten Verkehr, aber wenn die Einheimischen vermehrt mit dem Fahrrad diesen Platz aufsuchen, sorgen wir für eine gleichbleibende oder bessere Situation als bisher. Dafür können die Spaziergänger von den spielenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für ein paar Minuten unterhalten werden. In diesem Sinne ist die jetzige Lösung die einzig mögliche. Ich finde, dass hier aus einer Not heraus ein ganz gutes und vorteilhaftes Projekt gewachsen ist.

Peter Lüthi, ehemaliger Präsident FC Ägeri, Oberägeri