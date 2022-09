Leserbrief Eine ausgewogene OECD-Reform ist im Interesse des Kantons Zug Zum Leserbrief «Gegen den Kanton Zug», Ausgabe vom 16.September

Die Abstimmung zur OECD-Steuerreform nächstes Jahr wird für Zug wichtig. Zahlreiche Unternehmen würden mittelfristig den Kanton und die Schweiz verlassen, wenn das Volk diese Reform nicht annimmt. Das Parlament wird noch dieses Jahr entscheiden, wie die Zusatzeinnahmen verteilt werden sollen.

Finanzdirektor Heinz Tännler schlug meines Wissens als erster Politiker vor, die Hälfte der Zusatzerträge in einen Solidaritätsfonds einzubringen, aus dem dann beispielsweise Innovationen, Standortförderung, oder auch Kinderkrippen finanziert werden sollen. Jedes Jahr sollen dann 10 Prozent weniger in den Fonds fliessen, bis nach fünf Jahren die Zusatz­erträge der Reform nicht mehr erkennbar seien. Man müsse den Mittelstand einbeziehen und jenen Menschen einen Ausgleich anbieten, die keine Steuern bezahlen. Das Programm müsse ausbalanciert sein und für alle etwas beinhalten.

Diese Zitate Heinz Tännlers lassen sich in der linken «Wochenzeitung» vom 17. Februar und in der rechten «Neuen Zürcher Zeitung» vom 22. Februar dieses Jahres nachlesen. Ich bin nicht der Meinung, seine Vorschläge hätten sich damals gegen den Kanton Zug gerichtet, wie nun mir in einem Leserbrief vorgeworfen wird, weil ich ebenfalls finde, dass die Hälfte an den Bund gehen sollte. Im Gegenteil: Man muss diskutieren, ob 50Prozent oder 25Prozent an den Bund, und der Rest an die Kantone gehen soll.

Der Bund hat übrigens gerade jetzt wieder für Stromunternehmen Milliardensummen bereitgestellt, um sie zu retten. Obwohl sie nicht dem Bund, sondern den Kantonen gehören. Das ist auch für den Kanton Zug richtig und wichtig gewesen. Insofern ist es legitim, sich Gedanken zu machen, wie viel von neuen Einnahmen an Bund und wie viel an die Kantone gehen. Ein Scheitern der Verfassungsänderung zur OECD-Reform bei Volk und Ständen ist zu vermeiden. Deshalb braucht es einen Ausgleich, der mehrheitsfähig ist. Darüber muss man jetzt ruhig und sachlich diskutieren, und dann entscheiden. Das ist im Interesse von Zug, aller Kantone, und der Schweiz.

Gerhard Pfister, Nationalrat Mitte, Oberägeri