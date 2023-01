Leserbrief Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht? «Wegen mutmasslicher Impfschäden: Strafanzeige gegen Swissmedic eingereicht», Ausgabe vom 14. November

«Wir haben aktuell keine Hinweise auf Qualitätsprobleme, Sicherheitsprobleme oder fehlende Wirksamkeit. Der Impfstoff darf angewendet werden», antwortete mir Swissmedic am 22. Dezember 2022 auf Anfrage. Offensichtlich interessiert sich Swissmedic als oberste Aufsichtsbehörde für Arzneimittelsicherheit in keiner Weise für die zahlreichen Hinweise auf Nebenwirkungen, Sicherheitsprobleme und fehlende Wirksamkeit. Die befristete Zulassung des Pfizer-Covid-Impfstoffs hätte am 18. Dezember 2022 ablaufen sollen. Stattdessen soll die Zulassung für die mRNA-Substanz nun ohne belastbare Wirksamkeits- und Sicherheitsnachweise für weitere maximal neun Monate weiterlaufen.

Das entspricht aufgrund vorliegender Erkenntnisse einer grobfahrlässigen Verletzung der Sorgfaltspflicht dieser Behörde. Ihr Kernauftrag – Prüfung von Arzneimitteln bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit – hat Swissmedic dadurch verfehlt. Die Strafanzeige gegen Swissmedic und Bundesrat Berset kommen spät, aber besser als nie. Die beiden Strafklagen werden aufzeigen, inwieweit die Justiz in diesem Land noch verlässlich funktioniert.

Daniel Wirz, Zug