Leserbrief Es braucht einen Waffenstillstand, einen Fahrplan und einen Prozess Zum Krieg in der Ukraine

Wenn ich an Krieg denke, kommen mir vor allem gefallene Soldaten, tote Zivilisten, traumatisierte Kinder oder ältere Personen mit zerstörten Wohnungen in den Sinn. Und das ist doch die Realität in der Ukraine, nur darüber schreiben wollen oder dürfen die Medien nicht. Denn einer der zehn Prinzipien der Kriegspropaganda sagt: «Wir erleiden geringe Verluste, die Verluste des Feindes sind hoch.»

Ich berate eine Firma, die seit Jahren Produkte in der Ukraine herstellen lässt. Und anlässlich des letzten Gespräches mit der dortigen Leitung wurde uns mitgeteilt, dass zwei Männer von Mitarbeiterinnen im Krieg gefallen sind. Damit wurde aus einer virtuellen Realität plötzlich eine wirkliche. Gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, mit welch abschätzender Sprache die Leute aus der Westukraine, der Produktionsstandort befindet sich in der Nähe von Lviv, über die Flüchtlinge aus der Ostukraine sprechen. Die Dissonanz zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen war deutlich spürbar. Und da habe ich mich gefragt: Wem dient eigentlich dieser Krieg? Die Ukraine ist ein multiethnisches Land, mit einer westlich ausgerichteten Bevölkerung im Westen und einer Russisch sprechenden, der russischen Kultur zugewandten und auch primär mit Russland geschäftlich tätigen Bevölkerung im Osten. Und diese Bevölkerung lebt hauptsächlich in den nun von Russland besetzten Gebieten. Diese Aufteilung ist nicht neu, sondern dauert schon lange. Ein Beispiel ist Stepan Bandera, der im Westen der Ukraine aufwuchs. Er wollte nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion mit den Nazis gegen die Russen kämpfen. Er wird heute nur in Westen der Ukraine verehrt. Oder aktueller ist die Wahl des letzten von allen Ukrainerinnen und Ukrainern gewählten Staatspräsidenten Janukowitsch. Er gewann die Wahlen fast ausschliesslich im Osten und Süden der Ukraine, während Timoschenko im Rest der Ukraine gewann. Janukowitsch wurde auch nicht von seinen Wählern gestürzt, sondern von Organisationen aus dem Westen der Ukraine. Für mich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Und dann sollten ein Fahrplan und ein Prozess installiert werden, um faire Wahlen durchzuführen. Am Schluss sollte doch die Bevölkerung im Donbass und auf der Krim entscheiden, in welchem Staat sie leben möchten. Ein Staat sollte für seine Bürger da sein und nicht umgekehrt.

Mit diesem Vorschlag bin ich mir schon bewusst, dass ich unter das zehnte Prinzip der Kriegspropaganda falle: «Wer unsere Propaganda in Zweifel zieht, arbeitet für den Feind und ist damit ein Verräter.» Aber es wäre gut, wenn sich alle auch mal fragen würden, wer aus diesem Krieg einen Nutzen zieht. Denn dieser Krieg ist kein Videogame, sondern real, mit richtigen Opfern.

Stefan Betschart, Cham