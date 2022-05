Leserbrief Es geht um das Miteinander «Denkt der Gemeinderat eigentlich noch an unser Gewerbe?», Leserbrief vom 24. Mai

Wenn man den Beitrag von Thiemo Hächler liest, könnte man meinen, dass die Gemeinde Oberägeri einen Restaurationsbetrieb eröffnet hat. Dass es sich in erster Linie um einen niederschwelligen Treffpunkt der Begegnung handelt, wie es anlässlich der Ortsplanungsrevision Oberägeri angeregt wurde, wird unter den Teppich gekehrt.

Ja, Herr Hächler, es geht in erster Linie um das Miteinander und nicht um die Frage, ob jemand ein Getränk konsumiert oder nicht. Natürlich könnte man die vielfältigen Aufgaben, welche von engagierten Freiwilligen ehrenamtlich erbracht werden, auch einem bestehenden Gastwirtschaftsbetrieb überlassen. Das würde dann in etwa so aussehen: Am Eingang der Gastwirtschaft würde ein Schild stehen, das dazu einlädt, sich zu einem Gratiskaffee niederzulassen – oder aber nichts zu konsumieren, sondern nur zu kommunizieren.

Auch würde dann ein Angestellter des Betriebs zwischen Schweizern und beispielsweise Ukrainern übersetzen. Zusätzlich würde eine Angestellte zur Verfügung stehen, welche Fragen von Flüchtlingen zum Alltagsleben in der Schweiz beantwortet und beispielsweise hilft, auf dem Handy Whatsapp einzurichten, auf dem PC eine Bewerbung zu schreiben oder einfach die Aussprache von gängigen Mundart-Begriffen zu üben.

Dies alles, ohne infolge des nicht vorhandenen Konsumationszwangs, als Restaurationsbetrieb nennenswerte Einnahmen zu erzielen. Und hat der Schreiber das Gefühl, diese Menschen aus verschiedenen Ethnien würden sich – mit beschränktem Familienbudget – einfach einmal in einen bestehenden Gastwirtschaftsbetrieb setzen und trotz sprachlicher Hürden hoffen, irgendwann von irgendjemandem angesprochen zu werden.

Es liegt auf der Hand, dass dem nicht so ist. Daher ist schlicht nicht nachvollziehbar, worin die Konkurrenz zu Gastwirtschaftsbetrieben liegen soll, da der Kaffee – sofern überhaupt etwas konsumiert wird – eher als «Beilage» zum zwischenmenschlichen Dialog zu qualifizieren ist. Dem Gemeinderat Oberägeri gebührt ein grosser Dank dafür, dass er im Zuge der Ortsplanungsrevision dieses Anliegen der Arbeitsgruppe «Dorfleben» so unbürokratisch aufgegriffen und zeitnah umgesetzt hat.

Ingrid Hieronymi, freiwillige Helferin im Interkulturellen Café, Oberägeri