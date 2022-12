Leserbrief Es geht um mehr als nur einen Steg «Aufteilung in See- und Landetappen», Ausgabe vom 1. Dezember.

Ich gehörte zu den 750 Einwohnerinnen und Einwohnern von Unterägeri und Oberägeri, die sich am 28. November und/oder 29. November in den beiden Gemeinden über die Pläne für die Seepromenade Ägerital informieren liessen. Dabei wurde deutlich, dass es um mehr als einen Steg geht – und zwar gleich in zweifacher Hinsicht: Einerseits wurde die ursprünglich angedachte durchgehende Stegvariante abgeschwächt und so weiterentwickelt, dass sie dort, wo es sinnvoll ist, landseitig zu einem attraktiven und sicheren Uferweg für Fussgänger und Velofahrer wird.

Andererseits unterstrichen die Präsentationen auch, dass das Ziel letztlich die in jeder Hinsicht schönere und bessere Verbindung zwischen Unterägeri und Oberägeri ist, was ich nur begrüssen kann. Fussgänger und Autofahrer sollen, wo möglich, getrennt werden, was für die Sicherheit und das Wohlbefinden von grosser Bedeutung ist. Natürlich müssen noch einige Knackpunkte gelöst werden. Aber für die Zukunft wäre eine Seepromenade zwischen Unter- und Oberägeri ein grosser Gewinn.

Die beiden Gemeinden sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in verschiedenster Hinsicht zusammengewachsen, und diverse Aufgaben und Angebote (Ägeribad, Bibliothek, Fussballplatz, Ägeritalorchester, Schwingklub etc.) werden gemeinsam erfüllt und der Bevölkerung offeriert. Die Seepromenade ist eine natürliche Weiterentwicklung dieser guten Zusammenarbeit.

Ich hoffe schon jetzt, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der vorgesehenen Volksabstimmung dem massvollen Vorhaben zustimmen werden.

Peter Staub, Oberägeri