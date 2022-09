Leserbrief Ethik und Moral bleiben auf der Strecke «Wettbewerbskommission nimmt Novartis ins Visier», Ausgabe vom 15. September

Diesmal betrifft es einen Pharmakonzern. Offenbar hat die Weko wegen eines begründeten Verdachtes eine Untersuchung einleiten müssen. Tatsache ist: Immer wieder werden Vereinbarungen oder Maximen der guten Geschäftspraxis vorsätzlich verbogen, gebrochen oder jedenfalls die Grenzen der Legalität zum eigenen Vorteil geritzt. Wenn die Masche dann auffliegt, behauptet die Firma treuherzig, man werde tüchtig mit der zuständigen Wettbewerbsbehörde zusammenarbeiten.

Lachhaft, denn: Gewisse Managertypen betrachten ihre «Arbeit» als dauerndes Risiko-Spiel an der Grenze des Legalen, für welches sie Image-Schäden für die Firma oder gar Verwerfungen oder Manipulationen am Markt in Kauf nehmen, während sie sich selber mit goldenen Fallschirmen absichern. Das ist dreckiger Machtmissbrauch. Irgendwelche Reue oder Scham dabei? Fehlanzeige. Und dass dabei ehrliche Mitarbeitende sowie Ethik und Moral auf der Strecke bleiben, kommt oft gar nicht ans Licht.

Leider wird auch die Schweizer Wirtschaft durch die amerikanische Hire-and-Fire- Mentalität verseucht. Ist ja kein Wunder, wenn immer mehr traditionelle Schweizer Firmen in Besitz ausländischer Konzerne geraten, wo derartiges Wursteln offenbar an der Tagesordnung ist. Das Auffliegen wird sogar einkalkuliert, und zwar auf Kosten der Kundschaft (höhere Preise) oder der Umwelt (Bumerang-Effekt). Sonst wären ja beispielsweise Google, Banken oder die Industrie gar nicht in der Lage, Bussen in Milliardenhöhe zu bezahlen.

Ueli Krasser, Hagendorn