Leserbrief Feigheit vor dem Aggressor Zum Leserbrief «Martin Bäumle als einer der wenigen Vernünftigen», Ausgabe vom 24. Juni

Felix Zulauf, in seinen Wortmeldungen generell stark der SVP zuneigend, rühmt eingangs seines Leserbriefes Martin Bäumle über den grünen Klee, während er den grossen Rest seiner Zeilen zu einem polemischen Rundumschlag nützt, der weder Bundesräte noch Länder oder Institutionen wie die USA oder die EU oder Chefredaktoren schont, und schämt sich noch nicht einmal dafür, den US-Präsidenten, bloss weil der auf die achtzig zugeht, senil zu nennen. Das Interview mit Bäumle vom 13. Juni erweckt in mir den Eindruck, es mit einem Träumer und Fantasten zu tun zu haben.

Die Verbrecher-Clique im Kreml lässt sich doch von nichts und niemandem von ihrem mörderischen Feldzug in der Ukraine abbringen– ­zumindest heute noch nicht. Der Übervater in Herrliberg faselt bekanntlich hysterisch von der Schweiz als Kriegspartei in diesem Konflikt, womit er der derzeit etwas gar lendenlahm daherkommenden SVP mit einer neuen durchs Dorf zu treibenden Sau namens «immerwährende Neutralität» einen Vitaminschub verpassen will, während seines Töchterchens Magdalena Ängste um ihre finanziellen Felle, die sie schon den Rhein runterrauschen sieht, im opportunistischen Wunsch kulminieren, dem Krieg mit Diplomatie statt mit Waffenlieferungen und Sanktionen zu begegnen.

Zulauf entdeckt in der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Kriegsgurgel und zeiht sie zusammen mit der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock der Hetze gegen Russland – Kommentar überflüssig. Klar, Zulauf fürchtet als Vermögensverwalter Verwerfungen an den Märkten– die stinken mir auch, bloss: nicht um jeden Preis – und hat sich deshalb wohl zu Feigheit und Duckmäusertum vor dem Aggressor entschieden.

Die Ukraine war ein unabhängiges, neutrales und blockfreies Land – genau wie die Schweiz –, dem nach Abtretung ihrer Atomwaffen 1994 überdies Sicherheitsgarantien abgegeben wurden, um die sich Putin und Konsorten foutier(t)en. Glaube ja niemand, die russischen Kriegsverbrecher würden bei einer Eskalation des Konflikts sich auch nur einen Deut um un­sere Neutralität kümmern. Darum ist es immens wichtig, dass sich die freie Welt dem Irrsinn Putins und seiner barbarischen Soldateska mit Waffenlieferungen an die Ukraine und mit allen sonst zu Gebote stehenden Mitteln entgegenstellt.

Einmal mehr sind es zudem die USA, unter deren Schutzschirm sich die Europäer inklusive der Schweiz ducken können – wehe uns, wenn die so oft geschmähte Supermacht sich von Europa abwendet. Die Schweiz täte in diesem Konflikt gut daran, sich von vertrag­lichen Spitzfindigkeiten zu verabschieden, die es demokratischen Ländern wie Dänemark oder Deutschland verunmöglichen, von der Schweiz bezogene Militärgüter weiterzureichen – sie tun das in ihrer eigenen Verantwortung, das geht uns nichts mehr an.

Wir stehen auf der Seite von auch unfertigen Demokratien wie der Ukraine, auf verbrecherische Despoten ist dabei keinerlei Rücksicht zu nehmen. Putin versucht, die Ukraine ins Mittelalter zurückzubomben– es ist Russland, das sich nach diesem Krieg dort wieder­finden wird.

Werner Gerber, Allenwinden