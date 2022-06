Leserbrief Fremdes Vermögen verteilen Gedanken zum Umgang mit Russland

Gedanken zum Umgang mit Russland Von den Mayas wird überliefert, dass sie Menschenopfer darbrachten. Nicht etwa, um ein Rentnerproblem zu lösen. Im Gegenteil, es wurden jugendliche Leben geopfert, um die Götter versöhnlich zu stimmen. Wenn ich einen Vergleich mit dem Geschehen in der Ukraine versuche, so irritiert mich es gleich doppelt. Wurde es bisher nicht den Linken zugeschrieben, das Vermögen der anderen zu verteilen? Jetzt verweigert der Köppel den Anschluss an die EU, will aber einen Zusammenschluss mit Russland. Oder offeriert er grosszügig fremdes Eigentum wie der Kissinger, um sich vor Schaden zu schonen? Dann versuche ich den Vergleich mit der Sage über die Teufelsbrücke. Da wurde der Teufel überlistet. Beim Ukraine-Krieg werden aber wir vom Teufel überlistet.

In der Rundschau wurde wieder mal aufgezeigt, wie die Tentakel der Ndrangheta die Schweiz durchdringen. Nach einem Gespräch mit Russinnen vor zwei Jahren fürchte ich jedoch, dass dessen Netz viel dichter ist in der Schweiz. Vielleicht wäre es deshalb ratsam, wenn Köppel seinen Kanton jetzt schon dem Putin anbieten sollte, um die Götter oder den Teufel positiv zu stimmen.

Tony Stocklin, Steinhausen