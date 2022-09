Leserbriefe Für einen politischen Richtungswechsel Zur aktuellen Diskussion, wie mit den Energieressourcen umzugehen ist.

In der Zentralschweiz werden die Haushalte künftig massiv höhere Energiekosten zu berappen haben. Die Kraftwerke erhöhen deren Preise für Strom zwischen 24 (Energie Wasser Luzern) bis 39 (Centralschweizerische Kraftwerke, Elektrizitätswerk Obwalden) Prozent! Schuld daran ist die links-grüne Politik der letzten Jahre, welche ihre ideologische, weltfremde und unrealistische Energiestrategie durchgeboxt hat. Seit Jahren setzt links-grün (mit vielfacher Unterstützung von Mitte und FDP) auf den konsequenten Atom-, Öl- und Gas-Ausstieg und setzt vollumfänglich auf sogenannt nachhaltige Energie wie Wind und Sonnenlicht.

Das ist schön und gut, nur muss der Realität auch Rechnung getragen werden. Und diese heisst schlicht und einfach: Das geht nicht in diesem Tempo. Solange keine brauchbaren Alternativen vorhanden sind, können wir nicht auf bewährte Systeme verzichten. Zudem wurden Stauseen und Wasserkraftwerke nicht ausgebaut, was in der Schweiz durchaus eine plausible Variante wäre. Solar- und Windenergie sind durchaus sinnvoll, doch decken sie nicht ansatzweise unseren Strombedarf ab.

Und auch wenn man das nicht gern hört: Tatsache ist, dass die SVP die einzige Partei war und ist, die stets auf diesen Missstand hingewiesen hat. Die SVP wurde belächelt und als Schwarzmaler tituliert. Man rede von Horrorszenarien, die gar nie eintreffen würden. Wo wir aktuell energie-technisch aufgrund des Ukraine-Kriegs undderPandemiestehen, muss nicht weiter erörtert werden. Die sogenannten Horrorszenarien sind eingetroffen. Jetzt recht sich der vorschnelle, planlose Weg von links-grün.

Tragisch ist auch, dass sich die Schweiz bis vor wenige Jahre noch grösstenteils selbstständig mit Energie versorgen konnte. Den konsequenten Ausbau der Energie-Infrastrukturen hat man verschlafen respektive einfach nicht machen wollen. Stattdessen stürzte man sich mit offenen Armen in die Abhängigkeit vom Ausland und importiert lieber Strom, als diesen selber zu produzieren.

Der Appell lauter daher: Zurück zur vernünftigen, bodenständigen und realistischen Politik für unsere Kinder und deren Zukunft, für unseren Wohlstand und letztendlich für eine unabhängige und starke Schweiz!

Alexander Haslimann, Präsident SVP Risch-Rotkreuz und Kantonsratskandidat

Es geht uns im Moment noch so gut, dass wir als Gesellschaft und in der Politik die wirklich wichtigen Themen vernachlässigen und uns in verschiedene politisch linke Fantastereien verstricken. Frauen nerven sich, weil ihnen ein männlich aussehendes Ampelmännchen sagt, ob sie bei Rot warten oder bei Grün über die Strasse gehen sollen. Wir diskutieren über genderneutrale Toiletten und die genderneutrale Schrift oder ob das Fleischmenü in Mensen teurer sein muss als das Vegi-Menü.

Wir stimmen darüber ab, wie viele Hühner ein Bauer im Stall haben darf und die Jünger Gretas, aufgewachsen in einer Wohlstands- und Wegwerfgesellschaft, stellen in diktatorischer Manier unrealistische Forderungen, die keine Wirkung haben, ausser, dass sie unsere Freiheit einschränken. All dies sind Probleme einer wohlstandsverwöhnten Gesellschaft, die vergessen hat, was es heisst, wenn zu wenig Energie vorhanden – oder zu wenig Essen auf dem Teller ist.

Nun werden wir auf den Boden der Realität zurückgeholt. Als Beispiel die Energiestrategie. Wie wurde die SVP von allen Parteien und allen Medien belächelt und schlechtgemacht, als sie aufzeigte, dass die von Bundesrätin Doris Leuthard vorgeschlagene Energiestrategie zu teuer und unrealistisch ist? Es ist höchste Zeit für eine Korrektur dieser gefährlichen Mitte-links-Wohlstandspolitik. Wählen Sie die SVP. Wir müssen uns schleunigst auf die wirklich wichtigen Themen und (Grund-) Bedürfnisse besinnen. Es ist Zeit für Realpolitik statt Genderdiskussionen.

Thomas Werner, Kantonsratskandidat SVP, Unterägeri