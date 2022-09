Leserbrief Gedankenlose Konsumenten «Nachhaltigkeit wird nicht belohnt», Ausgabe vom 17. September

Jedes Mal wenn Grossverteiler kritisiert werden, lautet die Antwort meistens «Die Konsumenten wünschen das».

Es sind wirklich gedankenlose Konsumenten schuld am Debakel, das in der «Zuger Zeitung» vom 17. September geschildert wird. Würde niemand Christbäume wollen an Weihnachten, so hätte der Steinhauser Landwirt keinen Aufwand mit der Schutzzone, er würde vermutlich Hanf anbauen für die Papierherstellung. Es ist mir auch unerklärlich, wieso mit Gülle dauernd Fische sterben müssen, anstatt die Gülle zur Gasproduktion zu benutzen, um dann weniger Dünger importieren zu müssen.

Tony Stocklin, Steinhausen