Leserbrief Gegen den Kanton Zug Zu den Ideen von Nationalrat Gerhard Pfister

Es gibt Momente im Leben, da bleibt einem der Atem stocken. Solch einen hatten wir Unterzeichnenden heute, als wir bei «Zentralplus» lasen, dass der Zuger Nationalrat und Parteipräsident der Mitte gegen seinen Heimatkanton Zug antreten will. Der weitgehend anerkannte Kompromiss, dass die Mehreinnahmen aus der OECD-Mindeststeuer zu 75 Prozent an die Kantone und zu 25 Prozent an den Bund gehen, wird von Gerhard Pfister nicht unterstützt. Nein, man müsse fairer sein, ist sein Argument, und der Kanton Zug (und andere reiche Kantone) hätten 25 Prozent mehr als geplant abzugeben.

Was ist mit Gerhard Pfister los? Vor ein paar Wochen las man von ihm, dass Energiekrisengewinner ihre Übergewinne abgeben müssten. Wir waren nicht die einzigen Zuger, die die Zeilen zweimal lesen mussten, um zu glauben, was das geschrieben stand. Damit befand er sich in bester Gesellschaft aller Umverteiler der Nation, wie SP und Grüne. Scheinbar scheint sich der Zuger Nationalrat dort pudelwohl zu fühlen.

Für Nationalrat Pfister scheint es nicht genug zu sein, wenn sein Kanton 365 Millionen Franken an den NFA bezahlen muss, in einem Jahr werden es dann zwischen 400 und 450 Millionen Franken sein. Nein, das ist scheinbar zu wenig und erst noch unfair! Daher nun seine völlig abstruse Idee, die voll gegen seinen eigenen Kanton Zug gerichtet ist.

Lieber Gerry, besinn dich bitte und mach das, wofür dich deine Zuger Wähler gewählt haben: Setze dich für und nicht gegen den Kanton Zug ein!

Thomas Werner, Präsident SVP Kanton Zug, Gregor Bruhin, Präsident SVP Stadt Zug, Philipp Brunner, Kantonsrat SVP Stadt Zug und Adrian Risi, Kantonsrat SVP Stadt Zug