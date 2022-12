Leserbrief Gemeindeversammlung Oberägeri bevorzugt Seepromenade am Ufer «Steuerrabatt deutlich abgelehnt», Ausgabe vom 14. Dezember.

Weitgehende Einigkeit herrscht, dass die Verbindung zwischen Oberägeri und Unterägeri für Fussgänger zu wenig attraktiv ist. Viele überzeugen jedoch die Ideen des Gemeinderates nicht, dass die Fussgänger in einer Schönwetter-Lösung auf Stege über den See ausgelagert werden sollen. Dies würde viele neue Fragen aufwerfen wie Sicherheit, Unterhalt, Littering, Mehrverkehr, Kosten, usw.

Das Ziel der in Oberägeri eingereichten Motion «Seepromenade mit Mass» ist eine Verbesserung der Verbindung für Fuss- und Fahrradverkehr an Land oder direkt am Ufer entlang mit höherem Mehrwert für alle Verkehrsteilnehmende. Die Gemeindeversammlung in Oberägeri am 12. Dezember befürwortete die Motion in angepasster Formulierung mit überwältigendem Mehr und lediglich zwei Gegenstimmen. Der Auftrag an den Gemeinderat ist nun klar: Falls der Gemeinderat in der geplanten Urnenabstimmung ein Projekt mit einer Seebrücke oder einem Seesteg in einer oder mehreren Etappen vorschlägt, soll dieser gleichzeitig auch einen Gegenvorschlag mit einer «light» Variante, die keinen Steg über den See beinhaltet, zur Abstimmung bringen. Mit diesem Vorgehen sollte sichergestellt sein, dass die Stimmbürger eine wirklich gute Lösung zur Verbesserung der Verbindung für Fussgänger und Velofahrer vorgeschlagen erhalten. Denn würde keine Uferlösung zur Abstimmung kommen, müsste befürchtet werden, dass entweder die Steglösung abgelehnt würde und es dann gar nichts gibt. Oder es würde eine Steglösung, die nicht überzeugt, aus Mangel an Alternativen genehmigt. Durch die Annahme der Motion steht es dem Gemeinderat auch frei, nur eine Seepromenade an Land und am Ufer den Stimmbürgern vorzuschlagen.

Wir bedanken uns für die grosse Unterstützung an der Gemeindeversammlung.

Linda Rapp, Laura Dittli, Peter Letter, für IG Seepromenade mit Mass, Oberägeri