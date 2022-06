Geräteturnen Zuger Turnerinnen und Turner räumen vor Heimpublikum in Hünenberg ab An der 25. Austragung des Cups der Sport Union Schweiz resultieren sieben Medaillen sowie drei Verbandsmeistertitel.

Henrik Märchy vom TV Hünenberg (rechts) wird Dritter im K3-Wettkampf. Bild: PD

Rund 400 Turnerinnen und Turner aus 16 verschiedenen Vereinen massen sich am Samstag in der Dreifachturnhalle Ehret in Hünenberg an den Geräten. Wie schon anderthalb Monate zuvor am 34. Zuger Getu-Cup gab es auch diesmal viel jugendlichen Einsatz und Wettkampfgeist sowie ausgereifte Übungen auf hohem Niveau zu sehen. Diesmal kämpften die Teilnehmenden um die Verbandsmeistertitel des Breitensportverbandes Sport Union Schweiz – unter ihnen 119 aus dem Kanton Zug.

Den Einheimischen gelang es dabei, drei Verbandsmeistertitel sowie sieben Medaillen und 33 Auszeichnungen zu gewinnen. Für den teilnehmermässig stärksten Verein TSV 2001 Rotkreuz Zug eroberte Basil Fleischli mit 45,45 Punkten in der Kategorie 1 den obersten Podestplatz.

Basil Fleischli vom TSV 2001 Rotkreuz (Mitte) gewinnt die Kategorie 1 vor dem Grosswanger Remo Rosenberg (links) und seinem Vereinskameraden Sandro Schöb. Bild: PD

Für den TV Hünenberg holten Jonas Huwyler (K7) Gold, Fabian Braun (K6) und Norina Marty (K4) Silber, Bronze ging an Henrik Märchy (K3) und Leonie Halm (K5).

Norina Marty vom TV Hünenberg (Mitte) holt Silber im K4-Wettkampf und den Verbandsmeistertitel. Bild: PD

Auf sich aufmerksam machte auch Finn Rusch vom STV Menzingen als Zweitklassierter bei den K2-Turnern mit der ausgezeichneten Sprungnote von 9,75. Huwyler, Marty und Märchy holten zudem drei der 15 vergebenen Verbandsmeistertitel der Sport Union Schweiz.

Tagessieg an Anja Langensand und Jonas Huwyler

Die führende Geräteturnerin der Zentralschweiz, Anja Langensand von der Geräteriege der Sport Union Sachseln, gewann trotz Belastung durch ihre Maturaarbeit an drei von vier Geräten.

Die Obwaldnerin holte mit dem Gesamtwert von 38,58 Punkten nicht nur Gold im K7, sondern auch den Tagessieg bei allen Turnerinnen. Mit 9,75 Zählern für ihre Bodenübung liess sie sich zudem die Tageshöchstnote schreiben. Bei den Turnern zeigte erwähnter Jonas Huwyler eine überragende Bodenübung (Note 9,70) und die Gesamtnote von 46,63.

Das Organisationskomitee hat ganze Arbeit geleistet. Bild: PD

Auch das Organisationskomitee in Hünenberg unter der Leitung der Co-Präsidentinnen Sarina Nigg und Nina Kehrli sowie Wettkampfleiter Werner Kurmann überzeugte. Auch im nächsten Jahr wird der TV Hünenberg den Geräteturncup der Sport Union Schweiz organisieren.