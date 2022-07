Leserbrief Grund- und Notfallversorgung im Kanton Zug «Andreas-Klinik kämpft um ihre Existenz», Ausgabe vom 23. Juni

Mit der Überarbeitung der Spitalliste beabsichtigt die Gesundheitsdirektion (GD) des Kantons Zug, der Andreas-Klinik in Cham den Auftrag für die Grund- und Notfallversorgung zu entziehen. Das Zuger Kantonsspital soll allein dafür zuständig sein. Die Konsequenzen für die Region Ennetsee werden ein gravierender Leistungsverlust, ein Wegfall von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen sowie Arztpraxen sein.

Dies und mehr kann man aus dem Faktenblatt auf der Website der Andreas-Klinik ent­nehmen. Es ist noch nicht lange her, da war der Aufschrei nach mehr Pflegefachkräften und deren Ausbildung riesig, doch für die Zuger Spitalplanung scheint das nicht wichtig zu sein.

Die Frage, was mit den Geburten ist, soll in einem separaten Projekt geklärt werden, wie einem Bericht der GD zu entnehmen ist. Somit hat die Andreas-Klinik überhaupt keine Planungssicherheit mehr. Noch vor sehr kurzer Zeit war man froh um die grosse Unterstützung der Andreas-Klinik bei der Bewältigung der Coronapandemie. Zudem wurde die Notfallaufnahme in der Andreas-Klinik vor kurzer Zeit für einen Millionenbetrag umgebaut und bietet heute ausgezeichnete Voraussetzungen für Patienten und Ärzte.

Fast alle Kantonsräte aus dem Ennetsee haben zusammen eine Interpellation eingereicht und dem Regierungsrat kritische Fragen gestellt. Ich hoffe doch sehr, dass die GD ihr Vorhaben noch mal überdenkt und die Andreas-Klinik wie bis anhin als gut funktionierendes Spital «am Leben» lässt und somit dem Ennetsee und der gesamten Bevölkerung in der Region ein versorgungsrelevantes und topfunktionierendes Spital weiterhin zur Verfügung steht.

Brigitte Wenzin Widmer, Kantonsrätin und Parteipräsidentin SVP Cham