Leserbrief Heiratsstrafe abschaffen Zur Volksinitiative «zur Einführung der Individualbesteuerung»

Ich konnte bereits an mehreren Tagen erfolgreich Unterschriften sammeln und will mit meinem Aufruf «die Volksinitiative der FDP.Die Liberalen Frauen vom März 2021» betreffend Einführung der Individualbesteuerung zusätzlich unterstützen. Die Art und Weise der Paarbesteuerung in der Schweiz ist reformbedürftig und es gilt, die Heiratsstrafe abzuschaffen, darüber ist man sich in der Politik einig.

Doch was spricht für die Individualbesteuerung? Mit ihr wird das Einkommen der Ehegatten für die Besteuerung nicht länger zusammengerechnet, sondern je separat besteuert, wie das bei Konkubinatspaaren bereits heute der Fall ist. Somit wäre nicht mehr der Zivilstand massgeblich für die Art der Besteuerung, sondern einzig und allein das Einkommen der zu besteuernden Person.

Bei der Individualbesteuerung besteht zudem ein Anreiz, dass sich die Ehegatten den Anteil am Familieneinkommen möglichst gleichmässig aufteilen. Davon profitieren insbesondere Frauen – in der Regel sind sie die Zweitverdienenden– die ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnehmen oder ihr Pensum erhöhen können, ohne dafür steuerlich bestraft zu werden. Ich finde, das wirkt sich positiv auf ihre Karrierechancen, Absicherung im Alter und finanzielle Unabhängigkeit aus. Die Individualbesteuerung fördert also die Gleichstellung.

Eine Studie von Avenir Suisse zeigt, dass mit einer Einführung der Individualbesteuerung auf Bundesebene mit einer Erwerbszunahme von 19000 Vollzeitstellen zu rechnen ist. Ich bin überzeugt, die Individualbesteuerung leistet einen wichtigen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels bei und führt überdies zu höheren Lohnbeiträgen an die unterfinanzierten Sozialversicherungen.

Setzen wir deshalb ein Zeichen und unterstützen die Volksinitiative.

Mario Reinschmidt, Kantonsrat FDP, Steinhausen