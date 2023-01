Leserbrief Heuchelei, die SVP schiesst mit Kanonen auf Spatzen «Verschärfter Ton der Parteien», Ausgabe vom 21. Januar

Zur Erinnerung stellen sich doch einige Fragen zu Marco Chiesas ungeheuerlichen Forderungen.

Nimmt mich doch wunder, ob und wie viel der Ueli dem Christoph aus dem Bundesrat erzählt hat. Was hat der Christoph als Bundesrat dem Ueli alles erzählt, als dieser noch Präsident der SVP Schweiz war? Hat Parmelin der SVP-Führungsclique aus dem Eurodossier des Bundesrats erzählt? Wie ist da die mögliche Kommunikation zwischen der SVP und Parmelin gelaufen? Irgendwas ist da wahrscheinlich gelaufen, sonst hätte die Schweiz nicht von heute auf morgen die Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen so telquel abgebrochen. Die SVP-Führungsriege schien deswegen im Gegensatz zu anderen Parteien nicht sehr überrascht zu sein.

Nicht zu vergessen ist der Informationsfluss: Bundeshaus zu Parlamentariern, Parlamentarier zu Verbänden der Wirtschaft und Firmen (z.B. Chemie, Krankenkassen und so weiter). Über Interna könnten sicher auch interessante Fragen an die Adresse der FDP alt Bundesräte (von Schaffner über Celio, Honegger, Kopp, Villiger, Couchepin, Merz, Schneider-Ammann – Liste nicht vollständig) gestellt werden, die sehr oft nach dem Ausscheiden aus dem Bundesrat gut dotierte Verwaltungsratsmandate wahrnahmen.

Bei der ganzen lächerlichen und scheinheiligen Diskussion um Berset wird vergessen, wie früher der mehrheitlich von der FDP dominierte Vorort, heute «Economiesuisse», dem Bundesrat sagte, was er von ihm erwartet. Da hat doch mancher frühere Wirtschaftsminister, meistens von der FDP, bestens mit dem Vorort kommuniziert. Sprach man nämlich früher vom Vorort, meinte man den 8. Bundesrat und der, würde ich jedenfalls behaupten, war top informiert!

In der Schweiz sind seltsamerweise auch schon Parlamentariervorstösse eingereicht worden, die nicht selber von Parlamentariern geschrieben, sondern lediglich unterschrieben wurden. Ich erinnere mich an den Fall der FDP-Nationalrätin Christa Markwalder, deren Vorstoss 2013, gemäss «Watson», in Kasachstan formuliert wurde. Sogar für die gegenüber von FDP- und SVP-Parlamentariern sehr verständnisvolle NZZ war das ein ganz klein wenig fragwürdig. Ist doch recht seltsam?

Ich frage mich: Was ist in der Schweiz eigentlich Vorteilnahme oder Korruption? Wenn ich daran denke, was z.B. zwischen den Krankenkassen, der Chemie, dem Bauernverband und deren Interessenvertretern im Parlament abgeht. Nicht zu vergessen all die Verwaltungsratsmandate von Parlamentariern. Was ist das eigentlich, wie darf man dem sagen: Ist es Vorteilsnahme oder schon ansatzweise Korruption (Schweizer Kommunikationsaustausch)?

Die SVP ist Weltmeisterin im Austeilen, Abstreiten und Vertuschen, aber im Einstecken ist sie sehr schwach. Langsam wird es schwieriger für sie. Wenn ich an die Energiedebatte denke, weiss inzwischen jeder, dass die SVP und Teile der FDP die alternativen Energien jahrzehntelang ausgebremst haben. Rösti soll’s richten!

Henry Bachmann, Zug