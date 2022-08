Leserbrief Ist Frieden verhandelbar? Gedanken zur Situation in der Ukraine

Was ist Freiheit? Wissen wir das noch? Ist uns in unserem Wohlstand das Gefühl dafür verloren gegangen? Wir geniessen sie und vergessen, dass sie uns geschenkt ist. Würden wir für sie kämpfen? Mit dem Einsatz unseres Lebens? Das ukrainische Volk demonstriert uns, was ihnen die Freiheit wert ist. Für einige unter uns aber – vor allem solchen aus dem Blocher-Clan und anderen verhandlungsunerfahrenen Ratgebern – ist Frieden verhandelbar, damit unser Wohlstand nur ja keine Abstriche erfährt. Bei unseren alten Eidgenossen, deren Freiheitskampf den Anfang unserer Schweiz sicherte, war das noch anders. Die Freiheit war dannzumal noch den Einsatz des eigenen Lebens wert. «Eher den Tod als in der Knechtschaft leben» (Die Schwörenden auf dem Rütli, im «Wilhelm Tell» von Schiller).

Wären Menschen jener Sorte, die heute nach Verhandlungen mit dem brutalen Kriegsverbrecher Putin rufen, bei Morgarten dabei gewesen, wären sie wohl dem Herzog Leopold entgegengelaufen: «Majestät, lasst uns verhandeln. Wir geben Euch für Ruhe und Frieden gerne das Tal von Obwalden, und wenn das nicht reicht, könnten wir auch noch über das Kloster Einsiedeln reden.»

Und bei der Schlacht von Sempach hätten sie mit ihren Fahnen mit dem untergehenden Sünneli den Harst der kampfbereiten Eidgenossen verlassen und hätten dem zornigen Herzog entgegengerufen: «Haltet ein! Lasst uns die Speere und Morgensterne senken. Lasst uns Frieden schliessen. Wir geben Euch gerne dafür das Entlebuch. Oder wäre Euch die Stadt Luzern lieber?»

Ungefähr so stellen sich einige einen Verhandlungsfrieden mit dem lügentriefenden Putin vor. Doch wer ist überhaupt befugt, mit wem worüber zu verhandeln? Und womit soll man Putin, der alle Vereinbarungen bricht, zufriedenstellen? Holt er sich dann noch weitere Beute wie Hitler nach dem Münchner Abkommen? Da kann man jenen, die nach Verhandlungen mit Putin rufen, nur sagen: «You are a dreamer.»

Carlo von Ah, Zug