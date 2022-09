Leserbriefe Ist Kultur in Zug vor allem Schmuck und Glitter? «Satz&Pfeffer-Lesebühne sitzt auf Schulden», Ausgabe vom 20. September

Der Zuger Regierungsrat lehnte das Gesuch der Lesebühne Satz&Pfeffer für eine Unterstützung zum Umbau ihrer Präsentationsräumlichkeiten mit pandemiegerechtem Raumangebot in der Höhe von 97000 Franken ab. So sehe es schlecht aus für die Zukunft des Vereins Liveliteratur, sagt die Vizepräsidentin und Aktuarin Judith Stadlin, und ihre Schriftstellerkolleginnen schweizweit seien schockiert, schreibt die «Zuger Zeitung».

Am 2. Oktober 2022 sind Wahlen. Auch der Zuger Regierungsrat kann wieder gewählt werden. Oder abgewählt. Dass der Zuger Regierungsrat kaum ein Gehör hat für wirklich ernsthafte und kritische Kunst, ist nicht verwunderlich, denn das würde nicht zum total profitorientierten Layoutdesign des Kantons passen, wo Kultur vor allem Schmuck und Glitter ist.

Ruedi Beglinger, Allenwinden

Der Regierungsrat irrt sich: Zum Jahresbeitrag hat die Lesebühne fürs Jubiläum 5000 Franken erhalten, nicht 15000 Franken. Das war im Übrigen vor bald fünf Jahren.

Das grosse Vermischen: Die von Regierungsrat Stephan Schleiss erwähnten Ausfallentschädigungen gingen nicht an die Satz&Pfeffer-Lesebühne. Stattdessen hat Judith Stadlin wie die anderen Schweizer Bühnenkünstlerinnen für rund 35 schweizweit ausgefallene Vorstellungen pro Jahr Corona-Ausfallgelder erhalten – nicht aber die Lesebühne!

Zudem geht es bei den Fördergeldern für Transformationsprojekte nicht um Steuergelder des Kantons.

Der Regierungsrat hat es in der Hand, das für Transformationsprojekte vom Lotteriefonds und Bund bereitgestellte Geld, den Antraggebern zuzuteilen. Die Kasse dafür ist noch voll.

Regula Fehr Braun, Präsidentin Verein Liveliteratur Zug (Trägerverein der Satz&Pfeffer-Lesebühne)

Tja, das ist schade und unbegreiflich. Wenn Kultur so abserviert wird. Dem Amt für Kultur sei gesagt, wenn ein Projekt in der Schlaufe steht, müssen die Initianten wissen, wie es steht. Gemäss «Zuger Zeitung» konnten sie davon ausgehen, das Ok für die Realisierung zu haben. Wenn sich dann ein Amtsvorsteher herauswindet, ist das eben Theater, schlechtes sogar. Der zuständige Regierungsrat Schleiss muss sich im Klaren sein, es sind demnächst Wahlen und eine trübe Geschichte kann der Stimmbürger, die Stimmbürgerin schlecht ertragen! Noch was sei bemerkt; Wir zahlen demnächst bald 400 Millionen an den nationalen Finanzausgleich und lassen anerkannte Kulturschaffende wegen lumpigen 90000 Franken im Regen stehen.

Noch eine Frage sei erlaubt, warum entscheidet die Regierung über die Ausschüttung des Lotteriefonds? Ein unabhängiges Gremium wäre wahrscheinlich besser geeignet.

Henry Bachmann, Zug