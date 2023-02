Leserbrief Keine Denkverbote Zum Thema Wohnraum in Walchwil

Im ganzen Kanton Zug, speziell in attraktiven Gemeinden wie Walchwil, stellt vor dem Hintergrund steigender Immobilienpreise erschwinglicher Wohnraum für die einheimische Bevölkerung eine echte Herausforderung dar. Man kann nicht auf der einen Seite beklagen, das Dorf- und Vereinsleben sei nicht mehr so dynamisch – und auf der anderen Seite schulterzuckend hinnehmen, dass junge Einheimische die Gemeinde verlassen müssen, weil sie sich keine Wohnung, geschweige denn ein Eigenheim, mehr leisten können.

Es soll hier keinesfalls der Eindruck erweckt werden, für diese Problematik gebe es einfache Lösungen. Aber es sei erlaubt, zwei, drei Ideen zu skizzieren, die meines Erachtens durchaus sinnvolle Lösungs­ansätze enthalten. Zuerst einmal ist klar, dass auch bei uns ein Zusammenhang besteht zwischen Angebot und Nachfrage. Ein komplexes und kompliziertes Baubewilligungsverfahren ist für die Schaffung von neuem und preiswertem Wohnraum selbstverständlich nicht förderlich. Etwas weniger Staat wäre hier zu begrüssen. Das Angebot kann auch ohne Beeinträchtigung der Wohnqualität ausgedehnt werden, wenn verdichtetes Bauen noch vermehrt in Betracht gezogen wird.

Beispielsweise, und dies nur als Vorschlag, könnten Aufzonungen gerade mit Blick auf den erschwinglichen Wohnungsmarkt ein Thema sein. Kurz: Drei statt zwei oder vier statt drei Stockwerke – und das EG (mit keiner oder weniger Aussicht) ist dann dafür deutlich günstiger. Und schliesslich sollte man sich keine Denk­verbote auferlegen und auch genossenschaftlichen Wohnungsbau in Betracht ziehen – unter dem Motto «Von Walchwil für Walchwil». In anderen Zuger Gemeinden mangelt es nicht an eindrücklichen und gelungenen Beispielen.

Guido Pirovino, Gemeinderatskandidat FDP, Walchwil