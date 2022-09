Leserbrief Keine politischen Spiele auf Kosten der Bildung «Einwohner reicht Aufsichtsbeschwerde ein», Ausgabe vom 26. August

Um die Vorlage zum Neubau Schulhaus Herti ist eine Polemik ausgebrochen. Sie betrifft Formelles. Nun hat ein Exponent der SVP Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Ich masse mir nicht an zu beurteilen, wer im Recht ist. Ich weiss, es sind Wahlen und ich kandidiere ja selber. Aber für uns im Herti geht es hier um so viel mehr als um politische Ränkespiele. Drum – wer auch immer recht hat: Es darf nicht sein, dass eventuelle formelle Fehler und Versäumnisse auf dem Buckel der Schulkinder, Lehrpersonen, Eltern und zum Schaden der Schule ausgebadet werden. Das Herti Schulhaus hätte schon vor mehr als 10 Jahren erweitert werden müssen. Eine weitere Verzögerung wäre eine Schande für die Stadt Zug und eine Bankrotterklärung an unsere Kinder. Herti-Kinder werden in Baucontainern unterrichtet, müssen fürs Turnen in die Schützenmatt, für den Mittagstisch ins Riedmatt, Schwimmunterricht ist trotz eigenem Schwimmbad nicht durchgehend gewährleistet. Angebote wie Religionsunterricht und Hausaufgabenstunde beginnen um 13 Uhr / 13.15 Uhr (kaum vereinbar mit dem Weg ins Riedmatt und zurück) und Kurse für heimatliche Sprache und Kultur finden am späten Abend statt und enden um 20Uhr. Während das Quartier wächst und wächst (diese Baubewilligungen wurden ja auch genehmigt!), stammt das Schulhaus aus den 70er-Jahren und wäre wohl auch ohne Platznot sanierungsbedürftig. Also bitte (!) keine politischen Spiele auf Kosten der Bildung! Wir brauchen ein neues Schulhaus und wir brauchen den Mittagstisch im Herti. Und zwar schon gestern und nicht erst übermorgen.

Marilena Amato Mengis, Kandidatin SP Gemeinderat/Kantonsrat, Zug