Leserbrief Keine Windturbinen im und um den Kanton Zug «Windkraft hat einen schweren Stand», Ausgabe vom 18.August und Leserbriefe hierzu in der Ausgabe vom 22. August

Wir danken Kantonsrat Bruhin für seinen Einsatz gegen Windturbinen, die der Kanton Zürich hart an der Grenze zum Kanton Zug im Steinhauserwald aufstellen will. Mit Interesse haben wir auch den Leserbrief des ehemaligen SP-Kantonsrates Urs Diethelm zur Kenntnis genommen, der mit guten Argumenten die negativen Auswirkungen der Windkraftnutzung im und um den Kanton Zug erläutert.

Die Aktion für vernünftige Energiepolitik Zug (AVES Zug) steht seit Jahrzehnten hinter dem Slogan «Alle Energien nutzen». Wir haben also grundsätzlich nichts gegen die verschiedenen Möglichkeiten der Stromerzeugung in unserem Land − sei es mittels Wasserkraft, Kernenergie, Photovoltaik, Biomasse oder Windkraft. Wir setzen uns ein für Technologiefreiheit im Energiebereich, soweit dies umweltfreundlich, klimaschonend und wirtschaftlich vernünftig ist.

Wenn nun aus der Stadt Zug und seitens einzelner Kantonsräte der Ruf erschallt, man solle die Aufstellung von riesigen Windturbinen im Kanton Zug erneut prüfen, so möchten wir jetzt schon warnend auf die problematische Beeinträchtigung unserer schutzwürdigen Naherholungsgebiete hinweisen. Aus Erfahrungen in anderen Kantonen wissen wir, dass die gewünschten «harmlosen» Prüfungen regelmässig in Projekten enden, welche die Bevölkerung nicht will.

Es ist auch bekannt, dass diese Windturbinen-Projekte vor allem aus monetären Überlegungen (Subventionen) verfolgt werden und dass sie praktisch nichts zur Verbesserung unserer kontinuierlichen Stromversorgung beitragen. Heute wird von Windrädern auf dem Zugerberg mit einer Höhe von maximal 150 Metern gesprochen. Aber schon bald wird es eine Maximalhöhe von 250 Metern sein, wie die aktuellen Projekte auf dem Lindenberg zeigen. Mit der Änderung der nationalen Gesetzgebung («Windexpress»), mit der das Mitspracherecht der betroffenen Gemeinden massiv eingeschränkt werden soll, könnte auch die Zuger Bevölkerung noch unliebsame Erfahrungen machen.

Schon vor Jahren hat der Zuger Regierungsrat zu Recht festgestellt, dass das Windkraftpotenzial im Kanton Zug sehr begrenzt ist, und daran hat sich in letzter Zeit nichts geändert. Eine minimale und vernachlässigbare und zudem fluktuierende Produktion von Flatterstrom aus Windkraft darf nicht zu einer weiteren Belastung, ja Verschandelung unserer schönen Landschaft führen. Wir fordern den Regierungsrat und den Kantonsrat auf, dieser Entwicklung von Beginn weg entschieden entgegen zu treten.

Aktion für vernünftige Energiepolitik (AVES Zug) Rudolf Balsiger, Präsident, Oberwil, alt KR, FDP Konrad Studerus, Vizepräsident, Edlibach, alt KR, CVP-Mitte