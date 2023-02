Leserbrief Krieg ist immer eine Niederlage des menschlichen Geistes Zum Ukrainekrieg und zur Frage der Waffenlieferungen

Wer bezahlt? Deutschland liefert Waffen an die Ukraine im Wert von Millionen. Die USA auch, allerdings mit einem interessanten Unterschied. Deutschland liefert kostenlos. Im Klartext heisst das: Der deutsche Steuerzahler bezahlt die todbringenden «Geschenke». Ganz anders im Falle der USA. Hier erfolgt die Lieferung in die Ukraine mit Rechnung. Und wer bezahlt diese: Die arbeitsamen Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und der EU. Vergleiche niemals Gleiches mit Gleichem. Es gibt sie, die Gleicheren. (Quelle: Alice Weidel)

Daniel Wirz, Zug

Schweizer Politikerinnen und Politiker überschlagen sich mit Vorstössen, um Waffen in die Ukraine zu liefern. «Friedensgespräch» ist zum Unwort geworden. Der Ukrainekonflikt hat eine lange Vorgeschichte, die den Einmarsch der Russen nicht rechtfertigt, aber plausibilisiert; der Kubakrise im Oktober 1962 ähnlich. Kriege können nur geführt werden, wenn sich die Bevölkerung über den Feind empört (wir sind die Guten, die anderen die Bösen). Deshalb werden beide Seiten immer schamlos manipuliert (Edward Bernays «Propaganda»). Bis vor kurzem berichteten unsere Qualitätsmedien noch über die Gräueltaten (mit über 10000 Toten) der Kiewer Oligarchie gegen die (auch russischen) Minderheiten in der Ostukraine. Der Europäische Rechnungshof attestierte der Ukraine eine desaströse Korruption.

Wie in Christopher Clarks Buch über den 1. Weltkrieg «Die Schlafwandler» beschrieben, taumeln wir wieder offenen Auges in einen Weltkrieg. Und wieder werden die Europäer den höchsten Preis bezahlen. Die Falken in Washington sagen es offen, siehe George Friedman von Stratfor; die USA sind weit weg und die Urangst der Amerikaner ist seit 100 Jahren ein Wirtschaftsbündnis zwischen Russland und Westeuropa. Putins Rede am 25. September 2001 im Deutschen Bundestag muss die US-Strategen provoziert haben. Ich habe den Bürgermeister von Munkács kennen gelernt. Die Stadt ist in der Ukraine, nahe der ungarischen Grenze. Fünf Mal hat die Region in hundert Jahren die Nationszugehörigkeit und die Amtssprache gewechselt, immer zum Nachteil der dortigen Minderheiten. Die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat mit vielen Minderheiten.

Viktor Orbán hat vor wenigen Tagen gefordert, dass die Ukraine aufgeben solle. Orbán hatte zudem angeprangert, dass das Kiewer Regime vor allem die Männer der Minderheiten an die Front schickt. Wenn also ein kleiner Bäcker, wie ich es bin, eine differenzierte Perspektive einnehmen kann, dann habe ich entsprechende Erwartungen an unsere gewählten Damen und Herren in Bern. Krieg ist immer eine Niederlage des menschlichen Geistes. Es ist Ironie der Geschichte, dass unser Land seine Existenz und seine politische Einzigartigkeit einem russischen Despoten zu verdanken hat. Der vom Westschweizer Freisinnigen Frédéric-César de la Harpe in den demokratischen Ideen geschulte Zar Alexander I. Pawlowitsch Romanow hatte am Wiener Kongress 1815 gegen die Interessen der anderen Siegermächte die Auflösung der noch in den heutigen Grenzen existierenden Schweiz verhindert, die bewaffnete Neutralitätspolitik installiert und in einem monarchistischen Europa unseren Weg in die Demokratie geebnet.

Gerade wir sollten somit das Rezept für Frieden in Europa und der Ukraine kennen, statt uns an der Kriegstreiberei zu beteiligen. Vor kurzem wurde erstmals eine Jurassierin in den Bundesrat gewählt. Die Medien tragen eine grosse Verantwortung; sie müssten recherchieren, den Mächtigen auf die Nerven gehen, die Wahrheit suchen. Stattdessen hetzen sie gegen jene, die der öffentlichen Meinung widersprechen. Die Friedensrhetoriker sind verstummt. In Ungarn ehren sie die Kulturschaffenden, die klugen, mutigen Philosophen wie zum Beispiel den ungarischstämmigen Journalisten Joseph Pulitzer (1847–1911), Herausgeber und Zeitungsverleger, Stifter des nach ihm benannten Pulitzerpreises. Er meinte: «Eine zynische, käufliche, demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das genauso niederträchtig ist wie sie selbst.»

Thomas Brändle, Unterägeri