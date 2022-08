Leserbrief Leere Impfzentren Zur Coronapandemie

Als ich kürzlich wieder einmal am menschenleeren Impfzentrum in Baar vorbei fuhr, stellte sich mir die Frage: Wie lange bezahlt der Steuerzahler diese Impfzentren noch? Das Personal steht gelangweilt herum, und Kunden sind weit und breit nicht in Sicht.

Das ist eine sinnlose Geldverschwendung. Denn jeder kann sich beim Arzt impfen lassen – Impfen ist ja schliesslich immer noch eine Privatsache. Für das hat man eine teure, obligatorische Krankenkasse. Es wäre wünschenswert, wenn unsere Volksvertreter ab und zu den gesunden Menschenverstand anwenden würden und Steuergelder nicht verschwenden.

Marion Russek-Darphin, Steinhausen