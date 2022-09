Leichtathletik Topleistungen der Zugerinnen und Zuger beim Heimmeeting Der Nachwuchs liess sich auf der Hertiallmend die Laune von den tiefen Temperaturen nicht verderben.

Gian-Luca Kistler vom LK Zug klassiert sich in sechs Disziplinen in den ersten drei. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 17. September 2022)

Am 33. Bettagsmeeting waren 310 Nachwuchsathletinnen und -athleten am Start, darunter viele der Zuger Vereine. Einige stellten trotz der unguten äusseren Bedingungen besonders erwähnenswerte Leistungen auf. Pascal Bitterli (Hochwacht Zug) lief über 100 Meter so schnell wie keiner sonst – 11,38 Sekunden. Einen weiteren Sieg konnte er im Weitsprung mit 5,87 Metern verbuchen. Nicht ganz nach vorne hat es im Kugelstossen gereicht, wo er guter Zweiter wurde.

Ella Stoffel vom LK Zug (vorn) im Hürdenrennen. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 17. September 2022)

Ebenfalls einen grossen Vorsprung auf den Zweitplatzierten konnte Lars Arnet vom organisierenden LK Zug herauslaufen. In 2:44,22 Minuten gewann er das 1000-Meter-Rennen in neuer persönlicher Bestzeit (Rang 19 in der Saisonbestenliste der U18 Männer).

Erste Starts mit Erfolgen

Louis Gugolz (Kategorie U18) konnte in seinem ersten Wettkampf im LKZ-Dress das oberste Podesttreppchen besteigen. Mit einer Weite von 13,46 Metern im Kugelstossen belegt er in der aktuellen Saisonbestenliste den sehr guten achten Rang.

Yannis Künzler von der Hochwacht Zug wird Dritter im U18-Weitsprung. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 17. September 2022)

Ebenfalls ein gelungenes Debüt gab es für Simona Amstalen (U18). Sie gewann den Wettkampf über 1000 Meter überlegen in 3:12,71 Minuten. Von der Hochwacht Zug gewann Julia Fankhauser mit 1,50 Metern die Hochsprungkonkurrenz.

Die Hertiallmend ist belebt. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 17. September 2022)

Gian-Luca Kistler (LK Zug), der am kommenden Wochenende in Hochdrof an der Mehrkampf-SM startet, absolvierte sechs Disziplinen. Dabei konnte er sich in jeder unter den besten drei qualifizieren.

Der Speer fliegt weit

Von den ausserkantonalen Teilnehmenden glänzte Cyrill Amhof vom LC Luzern. Er kam im Speerwurf mit 62,40 Metern bis fast auf einen halben Meter an seine Bestleistung heran. Damit siegte der Schweizer U18-Meister in Zug deutlich.

Bei den jüngeren Startern erzielte Lara Beeler vom LKZ in der Kategorie U12 drei Siege: über 60 Meter, 60 Metern Hürden und im Weitsprung. Im Ballwurf wurde sie zudem gute Zweite. Bei den U10-Knaben gewann ihr Vereinskamerad Leon Letter über 50 Meter sowie im Weitsprung. Über 1000 Meter holte er Silber.

Aufwärmen war wichtig. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 17. September 2022)

Géraldine Frey war zu Gast

Ehrengast war das LKZ-Aushängeschild Géraldine Frey. Die WM- und EM-Sprinterin gab auf der Hertiallmend Autogramme und Interviews und nahm die Siegerehrungen vor. Zudem besuchte der Verbandspräsident Christoph Seiler den Anlass. (bier)