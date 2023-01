Leserbrief Ein Zeichen von Mangel an Argumenten «Der Trend läuft zu Gunsten der Zentren», Ausgabe vom 16. Januar

Sehr spannende Aussagen von Regierungsrat Pfister. Er ist verantwortlich, kann aber selber nicht entscheiden. Kann er auch keine Weisungen oder Empfehlungen abgeben? Segnet er auch keine Anstellungsverträge mit der Kantonsspital-Leitung ab? Gibt es Anreize, die das Einkommen der Spitalleitung fördert? Das ist Kostendruck aufsetzen auf dem Buckel und Leidwesen des ausführenden Personals und den Patienten.

Es ist sein Budget. Wie kann er für die Spitalversorgung verantwortlich sein und keinen Einfluss auf die Spitalstruktur nehmen? Die Aktionäre – der Kanton, also das Volk? – können gemäss OR den Verwaltungsrat und/oder die Geschäftsleitung abwählen. Das Zuger Kantonsspital ist in Kliniken aufgeteilt, wobei jede einzelne ihr eigenes Budget und Struktur hat. Dies erschwert zusätzlich eine effektive und effiziente Kommunikation für eine ganzheitliche Patienten Betreuung.

Das Zauberwort ist auslagern, Druck und Verantwortung weiterreichen, damit wird auch die Transparenz minimiert. Die Regierungen und Verwaltungen scheuen die Transparenz wie der Teufel das Weihwasser. Daraus ergibt sich ein liberales Geschäftsgebaren mit Gewinnorientierung/Verlustminimierung in der Grundversorgung, Zahlmeister ist der Steuerzahler. Herr Pfister kann dieses Model auch bei der Zuger Feuerwehr, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten, Ämter und so weiter umsetzen. Es ist anzumerken, dass wir sehr gut aufgestellte Institutionen haben, aber ob und wie hilfreich sie für die Bevölkerung sind, hängt massgeblich von der Leitung/Führung ab.

Wird der eigene persönliche Nutzen vor das Wohl der Kunden gestellt, sieht es für die Glaubwürdigkeit der Institution nicht gut aus. Auch das Verweisen auf Allgemeinplätze wie andere Kantone, eine hochwertige Gesundheitsversorgung oder Studien ist nicht Hilfreich. Vergleiche und Wortblasen sind immer ein Zeichen von Mangel an guten Argumenten. Somit stellt sich die Frage, ob die Wähler die verantwortliche Volksvertreter wieder wählen sollen.

Eine Empfehlung an den Regierungsrat: Erhöhen Sie massiv die Kapazität einer hochwertigen stationären Grund- und Notfallversorgung im Kantonsspital, bevor Sie die Leinen in Cham kappen. Das Kantonsspital hat zur Zeit sehr grosses Potenzial, um auf einen Stand einer hochwertigen, wohnortsnahen und bedürfnisgerechten Not- und Grundversorgung aufzusteigen. Es würde dem Regierungsrat gut anstehen, wenn er die Grundbedürfnisse der Bevölkerung als Priorität in seine DNA übernehmen würde.

René Studer, Walchwil