Leserbrief Kein Durchgangsverkehr dank der Schranke «Barriere-Gegner haben 380 Unterschriften gesammelt», Ausgabe vom 20. Januar

Seit Jahrzehnten werden die Inwiler, vor allem die direkten Anwohner an der Arbach­strasse und Rigistrasse, vom Durchgangsverkehr geplagt. Vor einigen Jahren wurde mit dem Erstellen von verkehrs­beruhigenden Massnahmen im Bereich der Rigistrasse und dem Bau des Rad und Fusswegs versucht, den Durchgangsverkehr zu unterbinden. Leider hat diese Massnahme nicht die erwünschte Eindämmung gebracht.

Später wurden in Arbach ebenfalls verkehrsberuhigende Massnahmen erstellt. Dann wurde der Dorfplatz im Zentrum von Inwil zur Begegnungszone umgestaltet. Auch diese beiden Massnahmen haben nicht zu weniger Durchgangsverkehr beigetragen.

Mit dem Bau der Tangente, bei der die flankierenden Massnahmen relevant für die Akzeptanz der neuen Strasse bei den Inwilern waren, konnte endlich das Anliegen der Inwiler für weniger oder noch besser keinen Durchgangsverkehr realisiert werden. Alle diese vorgenannten Massnahmen wurden in verschiedenen Quartierveranstaltungen der Bevölkerung vorgestellt. Diese Veranstaltungen wurden vom Verein Nabia (Nachbarschaft Inwil Arbach) und der Gemeinde Baar organisiert und begleitet. Die Bevölkerung von Inwil und Arbach hat sich mehrheitlich für diese nun realisierten Massnahmen ausgesprochen.

Die nun angezettelte Bekämpfung der Schranke ist rücksichtslos und unverschämt gegenüber den direkten Betroffenen an der Arbachstrasse. Der Initiant wohnt an der Sonnenhofstrasse hoch über der Arbachstrasse, ohne Verkehr vor seinem Haus. Er hat keinen Verkehrslärm zu ertragen. Aber uns direkten Anwohner der Arbachstrasse gönnt er keine ähnliche Wohnqualität. Findet er das anständig? Hat er sich, seit er nach Arbach zugezogen ist, je für die Anliegen der Inwiler interessiert und sich an einer Veranstaltung des Quartiervereins beteiligt?

Ich denke nicht, sonst wüsste er, dass wir Inwiler uns schon seit Jahrzehnten für ein lebenswertes Inwil engagieren und einsetzen.

Ich stelle mich klar und uneingeschränkt hinter die Schranke. Dank dieser sind wir Arbachsträssler und Rigisträssler endlich vom lästigen Durchgangsverkehr (Schleichverkehr) entlastet worden. Die Wohnqualität sowie die Sicherheit der Schulkinder und Anwohner der Arbachstrasse hat gegenüber der Zeit vor der Schranke erheblich zugenommen. Man denke nur an all die Kinder, die auf ihrem Schulweg die Arbachstrasse und Rigistrasse überqueren müssen.

Ein Entfernen der Barriere führt unweigerlich zurück zum Durchgangsverkehr wie vor der Einführung der Schranke. Es ist auch zu bedenken, dass die Industriestrasse umgebaut und zu einer Tempo-30-Zone umfunktioniert werden soll. Das bedeutet, dass noch mehr Durchgangsverkehr über die Arbachstrasse auf die Tangente geführt wird. Das wollen sicher alle an der Arbachstrasse und Rigistrasse Wohnenden nicht erleben und erdulden müssen.

Es sind pragmatische Lösungen zu suchen, die beide Seiten befriedigen. Technische Lösungen gibt es auf dem Markt zur Genüge.

Hansruedi Nussbaum, Arbachstrasse, Baar