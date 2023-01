Leserbrief Kein Familiendorf für alle «Schon wieder Rochaden im Bauamt», Ausgabe vom 25. Januar

Seit Jahren wird in Neuheim organisiert, entlassen und wieder neu eingestellt. Die Industriestrasse sei das Problem. Vor 20 Jahren hatte ich als Mitglied der Planungskommission und als Gewerbepräsident informiert, dass es Unklarheiten gibt und es neue Lösungen braucht und bin in den Ausstand getreten. Ab da wurden für diese unklaren Wohnungen Abwassergebühren, Steuern et cetera in Rechnung gestellt. Der Grund der Probleme entstand, weil es schon damals keine bezahlbaren Wohnungen mehr gab.

Für Mitarbeiter war das Steuerparadies Zug zur Mietkostenfrage geworden. In dieser Zone gibt es heute noch 4,5-Zimmer-Wohnungen ab 1100 Franken. 20 Jahre hatte niemand Probleme damit, und die Gemeinde profitierte von Steuern und vorgenannten Gebühren. Die Gemeinde wusste davon, hatte es jedoch verpasst, die Situation zu klären. 2018: Der Gemeinderat wollte die unklaren Bauten nun regeln und es mussten Baueingaben eingereicht und ausgeschrieben werden. Auch ohne Einsprachen gab es keine Bewilligungen.

Obwohl es rechtlich möglich gewesen wäre. Nein, man wollte es einfach nicht. 2023: Nun sind die Juristen und das Gericht gefordert – Das Bauamt hat andere Probleme. Der Gemeinderat will nun mehr neue Büros, die niemand benötigt. Im Raum Baar stehen hunderttausend Quadratmeter Fläche leer. Leerstehende Räume werden keine Steuern regenerieren. Mieter mit Kindern, die teilweise während über 20 Jahren an der Industriestrasse gewohnt hatten, soll gekündigt werden.

Hat die Gemeinde gut bezahlte Sozialwohnungen für solche Familien? In Neuheim wird wegen den fehlenden Einnahmen aus der Bautätigkeit viel Geld fehlen. Neuheim, das Familiendorf. Jedoch nicht für alle. Da in Neuheim Visionen fehlen und tiefere Steuern willkommen wären, schlage ich vor: Schon heute der Gemeinde Baar ein Aufnahmegesuch zu stellen.

Alois Röllin, Vertreter der Industriestrasse Neuheim