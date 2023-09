Leserbriefe Leserinnenmeinungen zu den Tunnelprojekten in Zug und Ägeri «Über eine Milliarde für zwei Tunnels», Ausgabe vom 1. September

Wir sehen und spüren täglich den Klimawandel: Hitzewellen, massive Waldbrände und Flutkatastrophen sind täglich in den Medien. Dennoch tun viele so, als ob der Klimawandel nicht existieren oder von alleine weggehen würde. Tatsache ist: Die Schweiz hat ihr nationales Klimaziel für 2020 verfehlt. Schuld daran war und ist neben Öl- und Gasheizungen vor allem der motorisierte Verkehr. Während bei den Gebäuden die Emissionen deutlich zurückgehen, bleiben sie beim Verkehr praktisch konstant hoch.

Der Weltklimarat empfiehlt, Infrastruktur und Klimapolitik zusammen zu denken. Im Kanton Zug passiert leider gerade das Gegenteil. Die bürgerliche Mehrheit – inklusive der GLP – wollen sowohl in der Stadt Zug wie in Unterägeri neue Tunnels bauen. Dies trotz all den unzähligen Studien, die aufzeigen, dass mehr Strassen keine Probleme lösen, sondern nur noch mehr Verkehr und Staus erzeugen.

Irreführend ist übrigens die Bezeichnung «Umfahrungstunnel». In der Stadt Zug wird der Tunnel vom Süden der Stadt in die unmittelbare Nähe des Bahnhofs führen. Die Staus von und nach Baar und Cham werden sich durch die Kapazitätserweiterung noch verlängern. Die Alternativen liegen auf der Hand: der ÖV und Langsamverkehr. Mit dem E-Bike können problemlos Strecken von Zug ins Ennetseegebiet, ja sogar nach Ägeri, Menzingen und Neuheim zurückgelegt werden.

Der Kanton Zug sollte eine nachhaltige Mobilität fördern. Eine Tonne CO2 jetzt einzusparen ist viel wirkungsvoller, als dies in zehn Jahren zu tun. In eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur und zukunftsgerichtete Technologien zu investieren, stärkt unsere Wirtschaft und steigert unsere Lebensqualität.

Wir müssen jetzt Verantwortung für unser Verhalten übernehmen. Ich will mithelfen, die Klimaziele möglichst schnell zu erreichen, und zwar sozialverträglich.

Tabea Zimmermann Gibson, Kantonsratsfraktionschefin ALG, Nationalratskandidatin, Zug

Was noch im Juni 2015, völlig klar war, dass Zug nämlich sein Verkehrsproblem nicht mit einem Stadttunnel lösen könne und sich zudem der Aufwand keinesfalls lohnen würde, wird jetzt wie alter Wein in neuen Schläuchen präsentiert. Besser wird der Wein dadurch nicht!

Ein Abstimmungspäckli, den Ägeri- und den Zuger Stadttunnel in einer Abstimmung dem Volk vorzulegen, wie es der Regierungsrat wollte, ist in seiner Absicht durchschaubar. Gut, hat der Kantonsrat das begriffen und diesem Ansinnen einen Riegel geschoben.

Seit Juni 2015 haben sich die Voraussetzungen für einen Stadttunnel nicht geändert – ausser dass der Kanton wieder im Geld schwimmt. Die Hauptleidtragenden würden erneut die Bewohnenden im Westen von Zug , dem grössten Gebiet der Stadt, sein. Denn die ganze seither noch deutlich gewachsene Verkehrslawine aus dem Tunnel würde sich in ihr Quartier ergiessen.

Wir brauchen eine Verkehrsberuhigung, und der Stadtrat ist diese auch schon angegangen. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Für einen Tunnel müsste die Stadt auch nach einem (unverantwortlichen) Ja im März 2024 noch Jahre warten. Bis dahin hat der Stadtrat Zeit, seine Bemühungen weiter reifen zu lassen und umzusetzen. Wir werden dannzumal froh sein, dass wir nicht Jahre im Voraus fast 1Milliarde vergeben haben für etwas, das wir gar nicht brauchen.

Ursula Strub, Zug