Leserbriefe Lesermeinungen im Zusammenhang mit den Wahlen im Kanton Zug Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober

Für die Wahlen stellen sich viele Kandierende zur Verfügung. Ein wichtiger Aspekt einer gelebten Demokratie. Die Anzahl der Kandidatinnen zeigt das Interesse der Frauen an der politischen Mitgestaltung. Die damit geforderte Teilhabe der Frauen an der politischen Mitbestimmung müsste vor allem auch von den Frauen bei den Wahlen unterstützt werden. Eine Kandidatur ist noch keine gewonnene Wahl und da zeigt sich immer noch, dass die Hürden für Frauen nicht vergleichbar sind mit denen der Männer.

Es sind immer noch die Frauen, die den grössten Teil der Familienarbeit übernehmen. Ihrer Altersvorsorge können sie ohne den politischen Willen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nachkommen. Den Medien konnten wir kürzlich entnehmen, dass Frauen 70Prozent erwerbstätig sein müssten, um ihre unabhängige Altersvorsorge zu sichern. Die Kriterien für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden nur für die Frauen festgelegt. Für Männer existieren diese Kriterien nicht, beziehungsweise den Männern wird es umgekehrt beruflich erschwert, sich mehr für die Familienarbeit engagieren zu können. Eine berufliche Vollbeschäftigung bei Männern wird nicht kritisch hinterfragt, ob die Ressourcen für ein politisches Amt vorhanden sind und ob da bei so viel gebundenen Aufgaben auch noch zusätzlich Zeit allenfalls bei der Familienarbeit wegfallen würde. Die Selbstbestimmung wie sie den Männern zugesprochen wird, davon sind die Frauen weit entfernt.

Mit der Gleichstellung müsste die Selbstbestimmung selbstverständlich sein für Frauen wie für Männer. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat sich gewandelt. Mit der externen Kinderbetreuung bis hin zum Mittagstisch in der Schule wurden Möglichkeiten geschaffen, dass gut ausgebildete Frauen als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Auch für Alleinerziehende Frauen oder Männer bedeutet dies Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Es sind auch Familienväter, die in die Mitverantwortung und die Mitgestaltung des Familienlebens eingebunden sind. Die Familienarbeit zu teilen und zu organisieren, soll den Eltern überlassen werden.

Auch für ein politisches Amt sollte es für eine topqualifizierte Frau keine Normvorgaben aus vergangener Zeit geben, die sich mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichen lassen. Mit der Gleichstellung muss die Selbstbestimmung für Frauen selbstverständlich sein.

Rita Hofer, Kantonsrätin ALG, Hünenberg

Kennen Sie die Wimmelbilder? Jene auf den grünen Wiesen? Ja, es ist Wahlherbst. Es gilt, Dutzende von Ämtern zu vergeben. Ein wichtiges Exekutivamt, für welches fünf Kandidierende um Ihre und meine Gunst buhlen, ist zur Besetzung ausgeschrieben – das Präsidium des fünfköpfigen Stadtrates. Warum lege ich Ihnen einen Kandidaten ganz fest ans Herz? Weil er acht Jahre Exekutiverfahrung gesammelt und dabei bewiesen hat, dass er auch heikle Themen – wie die Veräusserung der Frauensteinmatt und das Littering – anpackt und zu Lösungen führt. Er ist und fühlt sich den so wichtigen Nachhaltigkeitszielen der UNO verpflichtet, hat sich für die Trinkwasserschutz-Initiative engagiert und das zukunftsgerichtete Energieförderreglement souverän aufgesetzt. Der mittige Kandidat will nun als Primus inter Pares den Stadtrat präsidieren. Ich werde ihn als «Stapi» wählen, weil er ein Teamplayer ist und sich stets für die beste Lösung für die Stadt Zug einsetzt. Als zukünftiger Präsident, ruhig und besonnen, wird er dies weiterhin unter Beweis stellen.

Michael Felber, Zug

Wir Grünen Steinhausen setzen uns seit Jahren sowohl politisch als auch gesellschaftlich in unserer Gemeinde ein. Wir sind seit 2015 wieder im Gemeinderat vertreten und streben an den Wahlen im Herbst einen zweiten Gemeinderatssitz und das Präsidium an. Wir stellen zwei Kantonsräte, arbeiten in den gemeindlichen Kommissionen und Mitwirkungsgruppen mit. Mit Interpellationen und Motionen, wenn möglich und sinnvoll auch parteiübergreifend, treten wir vor die Gemeindeversammlung. Wir nehmen teil an Orientierungsversammlungen, stellen Fragen und zeigen Interesse. Wir haben uns als einzige Partei mit Eingaben in der Vernehmlassung zur räumlichen Strategie 2040 im Rahmen der Ortsplanungsrevision unserer Gemeinde eingebracht. Mit unserer «a-post» wenden wir uns zweimal jährlich an die Steinhauserinnen und Steinhauser. Wir berücksichtigen mit unseren Einkäufen und Aufträgen das lokale Gewerbe und leben und wirken als engagierte Bürgerinnen und Bürger in und für die Gemeinde Steinhausen.

Die Kampagne der Mitte, FDP und SVP sich nun speziell nur für die gemeindlichen Wahlen als «bürgerliches Bündnis» von uns und den anderen Parteien abgrenzen zu wollen, dient schlicht nur dem Machterhalt. In der Gemeindepolitik gilt es aber, zusammen über Parteigrenzen hinaus für das Gemeinwohl zu arbeiten.

Edith Seger, Grüne Steinhausen