Leserbriefe Lesermeinungen zu den Abstimmungen Zu eidgenössischen Vorlagen vom 25. September

Die Massentierhaltungs-Initiative sieht unter anderem vor, dass bei ihrer Annahme nur noch Fleisch importiert werden dürfte, das unseren neuen Standards entspricht. Es ist schlichtweg illusorisch, dass diese Klausel umgesetzt werden kann. Schon in der Schweiz gibt es Unmengen von Labels, da ist es schwierig, den Überblick zu behalten, welches jetzt für was steht. Bio-Standard der Schweiz ist nicht gleich Bio-Standard im Rest von Europa, oder gar der ganzen Welt. Und all die anderen Labels und Vorschriften aus der ganzen Welt zu überprüfen und abzuklären, erfordert einen riesigen Bürokratieapparat.

Selbst wenn all die Vorschriften und Labels der verschiedenen Länder überprüft wären, wer garantiert uns dann, dass diese auch umgesetzt werden? Wir haben in der Schweiz ein sehr strenges Tierhaltungsgesetz. Dieses muss ohne Wenn und Aber umgesetzt werden und diejenigen, die sich nicht daran halten, müssen gebüsst werden.

Sie haben bereits heute die Wahl, welches Fleisch aus welcher Tierhaltung Sie kaufen. Aber, dass wir durch ein nicht durchdachtes Gesetz allen Konsumenten teures Fleisch aus nicht überprüfbaren Tierhaltungen aufzwingen, ist nicht nur ein Einschnitt in unsere Freiheit, sondern macht unsere Landwirte unfairerweise zu Bösewichten. Ich esse lieber Fleisch aus der Schweiz, wo ich weiss, was ich habe, anstatt importiertes, nicht überprüfbares Schein-Bio-Fleisch.

Vertrauen Sie den Schweizer Gesetzen, vertrauen Sie den Schweizer Landwirten und sagen Sie am 25. September Nein zur nicht umsetzbaren Massentierhaltungs-Initiative.

Esther Monney-Rogenmoser, Kantonsrätin SVP, Unterägeri

Dass die Babyboomer jetzt in Rente gehen werden und sich eine völlige Umgestaltung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation ergeben wird, wusste man seit Jahrzehnten. Die Politiker und Manager haben es aber ganz einfach ignoriert und lamentieren nun über Fachkräfte­mangel. Aber sie weigern sich trotzdem, endlich von alten Rezepten abzuweichen und vergessen, dass ein Grossteil der Rentner gesünder und wohlhabender ist als je zuvor in ihrem Alter und noch unendlich Potenzial aufweist.

Es braucht keine Erhöhung des Rentenalters, sondern eine massivste Flexibilisierung. Neben dieser Flexibilisierung müssen Tausende von Vorschriften abgebaut werden, die Kotrollhysterie beendet werden et cetera. Egal was wir tun, wir werden in unserem System zu wenig Arbeitnehmer haben, wenn wir nicht radikal vereinfachen und flexibilisieren. Es gibt viele, die müssten auch heute früher als mit 65 pensioniert werden. Viele können und wollen problemlos bis 75 arbeiten. Aber solange wir an nutzlosen Diplomen festhalten und einer Nullrisikomentalität frönen, werden wir die Probleme nicht ändern.

Deshalb geht die zur Abstimmung kommende Reform der AHV zwar in die richtige Richtung, aber viel zu wenig weit. Es braucht einen Totalumbau unseres Sozialversicherungssystems und keine Pflästerlipolitik. Deshalb werde ich Nein stimmen.

Hinzu kommt, dass die Wirtschaft endlich zur Kenntnis nehmen muss, dass die heutigen jungen Arbeitnehmer kein Interesse an einer Arbeit haben, bei der die Balance zwischen Arbeit und Freizeit nicht stimmt. Für Bullshit-Jobs besteht kein Bedarf mehr. Ich befürchte, auch hier werden Politik und Wirtschaft noch lange alles verschlafen und dann wieder klönen.

Michel Ebinger, Rotkreuz

Alleine in den nächsten zehn Jahren sollen mit der AHV 21 Reform die Frauenrenten um 7 Milliarden Franken gekürzt werden. Dabei erhalten Frauen bereits heute ein Drittel weniger Rente als Männer. Aber auch ohne ökonomische Ungleichheiten wäre es falsch, das Rentenalter und somit die Lebensarbeitszeit einfach zu erhöhen. Denn die Behauptung, nur weil die Lebenserwartung steigen würde, müsse auch das Rentenalter steigen, stimmt einfach nicht. Die Produktivitätsfortschritte der letzten Jahre reichen aus, um allen Menschen im Alter eine würdige Rente zu finanzieren.

Der Renteneintritt der Babyboomer macht zwar eine Zusatzfinanzierung notwendig, doch auch diese wäre längst abgesichert, wenn endlich alle Einkommen AH-pflichtig wären, also auch Zinsen und Dividenden der Millionär- und Milliardäre.

Wir müssten die Früchte der Digitalisierung gerecht verteilen und die AHV als effizienteste Säule unseres Rentensystems sichern. Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer werden zudem gerade tiefe Einkommen in Zeiten mit hohen Lebens­kosten zusätzlich belastet. Die Bevölkerung verdient eine bessere Lösung, diese Reform muss nochmals zurück ins Parlament.

Luzian Franzini, Präsident Gewerkschaftsbund Kanton Zug, Kantonsrat ALG, Zug