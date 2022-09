Leserbriefe Lesermeinungen zu den Wahlen Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober im Kanton Zug

Bei den anstehenden Wahlen wähle ich die Kandidaten der SVP, die sich für Eigenständigkeit, Freiheit und Sicherheit einsetzen. Die SVP betreibt eine gradlinige Politik und baut keine «Luftschlösser». Leider wird in den Medien über die Gegenvorschläge der SVP praktisch nie berichtet. Es ist deshalb seitens der Medien einfacher, die SVP als Nein-Sager-Partei abzustempeln, anstatt sachliche Berichterstattung zu betreiben. In der Schweiz geht es uns hervorragend. Umso mehr müssen wir zu unseren Werten Sorge tragen und unabhängig bleiben. Mit dem SVP-Gemeinderatskandidaten haben wir eine starke Persönlichkeit, dem Verantwortung, Weitsicht und eine funktionierende Wirtschaft keine Fremdwörter sind. Deshalb wählen Sie den SVP-Kandidaten in den Gemeinderat.

Beni Langenegger, alt Kantonsrat SVP, Baar

Der Zuger Regierungsrat wird im Majorz-Wahlsystem gewählt, d.h. die Wahlberechtigten allein entscheiden – im Gegensatz zum Proporz – direkt darüber, wer in ein Amt gewählt wird. Im ersten Wahlgang muss das absolute Mehr, Anzahl gültige Stimmen geteilt durch acht, erreicht werden, im zweiten Wahlgang zählt das relative Mehr. Wer mehr Stimmen auf sich vereint, ist gewählt.

Bekanntlich stellen sich sechs der Amtierenden zur Wiederwahl. Dies trifft auch auf die Vertreterin und den Vertreter der Mitte-Partei zu. Mit grossem Engagement, Empathie, Sachkenntnis, Sorgfalt und in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung haben sowohl der Gesundheitsdirektor als auch die Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion die besonderen Herausforderungen der beiden Corona-Pandemiejahre gemeistert. Diese Leistung gilt es bei den Gesamterneuerungswahlen mit der Wiederwahl zu würdigen. Dass sie sich bei ihrer Arbeit weiterhin für das gesundheitliche und wirtschaftliche Wohl der Zuger Bevölkerung einsetzen, ist kein leeres Versprechen. Der Beweis wurde in den vergangenen vier Jahren erbracht.

Besonders freut mich, dass sich eine junge, dynamische, sympathische Frau mit einem grossen politischen Rucksack und hervorragenden Führungserfahrungen zur Wahl in den Regierungsrat stellt. Die drei Kandidierenden der Mitte Kanton Zug spannen gemeinsam den Bogen für einen attraktiven und gesunden Lebensraum, für das lokale Gewerbe und die Wirtschaft, für Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Arthur Walker, Unterägeri

Es gibt Mitmenschen, welche zwar das Wahlrecht besitzen, aber die Wahlunterlagen, welche in den vergangenen Tagen in den Zuger Haushalten eingetroffen sind, nicht selbstständig bedienen können. Dies wollen eine Handvoll Motionäre ändern und haben diesen Frühling eine Motion im Kantonsrat eingereicht, mit dem Auftrag, der Regierungsrat soll gesetzliche Grundlagen für die Erstellung von barrierefreien Wahl- und Abstimmungsunterlagen unterbreiten.

Ein Beispiel: Blinde Menschen können ohne Personenhilfe ihren Wahlzettel nicht selbstständig ausfüllen. Ihr Wahlgeheimnis ist nicht gewahrt. Diesem Personenkreis könnten profilierte oder gestanzte Wahlzettel eine Lösung bieten. Eine technische Umsetzung ist möglich, alte Druckmaschinen können stanzen und warten in einem Zuger Keller auf ihren Dienst!

Patrick Röösli, Kantonsrat Die Mitte, Zug

Früher die CVP, heute Die Mitte, ist nach wie vor die entscheidende Kraft im Kanton. Der Wahlslogan «Wir spannen den Bogen» ist mehr als passend. So versteht es die Mitte immer wieder, Verantwortung zu übernehmen und kompromissfähige Lösungen zu erarbeiten. Sei es fürs lokale Gewerbe, für einen attraktiven Wirtschaftsstandort oder für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Mitte polemisiert nicht, sondern präsentiert Lösungen. Auf kommunaler sowie kantonaler Ebene. Freiheitlich, solidarisch und verantwortungsbewusst.

Urs Egloff, Rotkreuz