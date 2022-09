Leserbriefe Lesermeinungen zu Vorlagen Zu den eidgenössischen Abstimmungen über die Tierhaltung sowie die AHV-Revision vom 25. September

Bäuerinnen und Bauer sind Ernährungsprofis, Bodenschützer, Logistiker, Betriebswirte und vieles mehr. Das geht nur mit Balance in mehrfacher Hinsicht: bei den vielfältigen Aufgaben im landwirtschaftlichen Betrieb sowie im Ausgleich mit Gesellschaft und Natur. Bäuerinnen und Bauer nehmen diese grosse Herausforderung mit professionellem Know-how an, um höhere Produktivität, Tierschutz, Umweltschutz und gesellschaftlichen Nutzen in Gleichklang zu bringen. Die lokale Landwirtschaft ist Teil der Lösung für die Ernährungsprobleme der Zukunft. Und darauf dürfen sie zu Recht stolz sein.

Die Schweiz hat bereits eines der weltweit strengsten Gesetze zum Schutz der Tiere, welche von unseren Bäuerinnen und Bauern mit viel Tierliebe bereits umgesetzt wird.

Der von der Initiative geforderte Standard existiert mit dem Bioangebot und anderen Tierwohllabels bereits. Wer tierische Produkte in diesem Sinn sucht, findet diese heute schon im Laden oder direkt ab Hof.

Die Biorichtlinien mit ihren Flächen- und Auslaufvorgaben sind nicht für alle umsetzbar, weil die örtlichen Platzverhältnisse oder die strengen Raumplanungsvorgaben es nicht zulassen. Sowieso können nicht plötzlich alle Bio produzieren, weil die Nachfrage nach Bioprodukten gesättigt ist. Die Massentierhaltungsinitiative hätte somit zur Folge, dass eine Vielzahl von Bauernfamilien ihre Existenz verlieren würden und am Schluss nicht einmal dem Tierwohl gedient ist.

Die Initiative hat sehr negative Folgen auf die gesamte Land- und Ernährungswirtschaft sowie auf uns die Konsumentinnen und Konsumenten. Aus diesem Grund stimme ich Nein zur Massentierhaltungsinitiative.

Manuela Inglin, Gemeinderatskandidatin FDP, Unterägeri

Die AHV wird von den Bürgerlichen seit Jahren schlechtgeredet. Die Wahrheit ist, dass die AHV gut und solide finanziert ist. Das bewährte Umlageverfahren führt dazu, dass die Kasse im Lot bleibt. Für schlechtere Zeiten steht ein gut geäufneter Fonds zur Verfügung. Das letztjährige Defizit verschuldete nicht die grosse Zahl der Rentnerinnen und Rentner, sondern das schlechte Ergebnis auf dem Finanzmarkt. Systemwidrig ist zudem die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Stattdessen sollte, wie diese jede andere Versicherung auch macht, bei Bedarf die Prämie leicht erhöht werden.

Natürlich wehrt sich die Wirtschaft gegen eine solche Lösung, denn sie müsste sich ja mit 50 Prozent daran beteiligen. Ebenso ist die Panikmache mit der immer steigenden Lebenserwartung fehl am Platz. Die von uns verursachten schwerwiegenden Umweltprobleme und in die Welt gesetzten Viren werden wohl bald entsprechende Grenzen setzen. Auch die Babyboomer, ich bin einer davon, werden nicht ewig leben. Vergessen wir zudem nicht, wie die Wirtschaft trotz Fachkräftemangel älteren, meist gut qualifizierten Stellensuchenden keine Chance mehr gibt. Stimmen Sie deshalb zweimal Nein zur unsolidarischen und unnötigen AHV-21-Vorlage.

René Windlin, Steinhausen

Der AHV-Topf ist bald leer. Wenn wir jetzt nicht handeln, übersteigen die Ausgaben der AHV die Einnahmen bereits 2025. Die Anpassung des Rentenalters für Frauen ist eine längst überfällige Massnahme. Die oft kleineren Renten der Frauen ergeben sich aus den Bezügen des BVG, also der zweiten Säule, und nicht aus der AHV. Dies aufgrund von Beitragslücken der Frauen, weil sie wegen Mutterschaft oder Teilzeitarbeit weniger einbezahlt haben. Dieses Problem gilt es an anderer Stelle anzugehen. Die Bezüge aus der AHV sind viel weniger lohnabhängig als die des BVG.

Neu gilt auch das Alter 65 als Referenzalter, das heisst, man ist in Bezug auf das tatsächliche Rentenalter flexibel. Möchte man bereits vor 65 etwas kürzertreten, kann man eine Teilrente beziehen, dies gilt auch im umgekehrten Fall.

Tatsache ist, ohne die Anpassung des AHV-Alters der Frauen auf 65 und die leider notwendige Erhöhung der Mehrwertsteuer wird es für die künftige Generation kein Geld mehr im AHV-Topf haben. Darum empfehle ich zweimal Ja zur AHV-Reform.

Esther Monney-Rogenmoser, Kantonsrätin SVP, Unterägeri